İspanya'da bir restorasyon faciası daha: 'Heykelin yeni yüzü karikatür gibi'

Daha önce de pek çok kez restorasyon facialarıyla gündeme gelen İspanya, bu sefer tarihi bir binanın cephesinde bulunan bir heykelin onarımıyla gündemde. Kim tarafından yapıldığı bilinmeyen restorasyonda çıkan sonuca bakılırsa heykelin eski halinden eser kalmadı.

Restorasyon facialarının bitmek bilmediği İspanya’da, yaşanan skandallar halkasına bir yenisi eklendi.

Palencia kentindeki tarihi bir binanın cephesinde bulunan ve hava şartlarından etkilenen tarihi bir heykeli onarma girişimi istenmeyen bir şekilde bitti.

Restorasyonun ardından eski halinden daha çok karikatür gibi görünen heykel, ülkede alay konusu oldu.

Yerel ressam olan Antonio Guzman Capel, ülke gündeminde de ilk sırada yer alan ve manşetlere taşınan ‘restorasyona’ tepki göstererek, Facebook sayfasında şunları yazdı:

“Palencia'nın en sembolik binalarından birinde bulunan sanatsal bir kafadan daha çok bir karikatür kafasına benziyor.”

Başka bir sosyal medya kullanıcısı, yeni heykeli, 'çocukların kumsallarda yaptığı heykellere' benzetirken, bir diğer sosyal medya kullanıcısı, 'anaokullarında çocukların hamurdan yaptığı şekillere' benzetti.

Şu an Unicaja bankasına ev sahipliği yapan, 1919 yılından kalma ve koruma altında olan binada bulunan heykelin restorasyon sırasında yerinden kaldırıldığı belirtildi.

Trump'a benzetenler de oldu

Bölge sakinlerden Almudena Gonzalez, sosyal meyda hesabında, 'restorasyonun ağlamayı istemesine neden olduğunu' ifade ederek, "Bu korkunç bir şey. Özellikle sahip olduğumuz tüm harika sanatçıları düşünüldüğünde" diye yazdı.

Bazı sosyal medya kullanıcılar ise, yorumlarını farklı bir noktaya taşıyarak, alaylı bir şekilde, heykeli ABD Başkanı Donald Trump’a benzetti.

Sí, ha vuelto a ocurrir. #Palencia tiene ya su propio #eccehomo Sospecho que la restauradora igual era pro #Trump 🤦🏻‍♂️ y se ha dejado llevar por la emoción de estos días en las #EleccionesEEUU pic.twitter.com/sXS0H2AJxg — Aitor Loizaga (@aitorloizaga) November 10, 2020

Kimin yaptığı bilinmiyor​

Restorasyondan kimin sorumlu olduğu henüz bilinmiyor.

During Spain’s boom years provincial capitals competed to open the most spectacular cultural attractions, following Bilbao's Guggenheim. Now #Palencia has become the latest victim of a reverse trend as #botched art restorations have swept across Spain. https://t.co/ZorVmDH17F — James Badcock (@jpfbadcock) November 11, 2020

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Bu 'restorasyon faciasını' ​2012 yılında İspanya'nın kuzeydoğusundaki Borja şehrinde yaşanan ve çok ses getiren bir diğer başarısız restorasyon girişimini hatırlattı.

Borja'daki bir kilisede bulunan Hz. İsa freskinin restorasyonu uzmanlar yerine kilise cemaatinin yaşlı üyelerinden Cecilla Gimenez'e devredilmişti.

Gimenez nem nedeniyle hasar gören 19. yüzyıldan kalma 'Ecce Homo' (İşte İnsan) adlı sanat eserini onarmaya çalışmış fakat sonuç tüm dünyanın ilgisini çekecek ölçüde kötü olmuştu.

O dönemde 'facia restorasyon' olarak adlandırılan çalışma tüm dünya gündeminde otursa da Borja'ya birçok turist çekmişti.

Bir diğer restorasyon faciası ise İspanya'nın kuzeyindeki Estella kasabasındaki bir kilisede bulunan ve St. George'u (Aziz George) bir ejderha ile savaşırken tasvir eden tahta heykel restorasyonu olmuştu.

De nuevo en España se vuelve a destrozar una obra de arte. Esta imagen es de San Jorge y del siglo XVI de San Miguel de Estella (Navarra). Curioso que los jefes contraten a semejantes restauradores, a lo mejor se tendrían que restaurar los jefes que los contratan ¿No? pic.twitter.com/G9iyLidgPr — Xavi Escaned (@escaned) June 26, 2018

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