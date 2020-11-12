İngiltere'nin Reading kentinde 3 kişiyi bıçaklayan saldırgan suçunu itiraf etti

İngiltere’nin Reading kentinde, 20 Haziran 2020 tarihinde Libya kökenli 25 yaşındaki Hayri Saadullah, elinde bıçakla birkaç kişiye saldırmıştı. Olayda 3 kişi ölürken 3 kişi yaralanmıştı. Ölenlerden biri ABD vatandaşıydı. Saadallah saldırının düzenlendiği parkta gözaltına alınmıştı. Polis, saldırıyı ‘terör’ olarak nitelendirmişti. 27 Haziran’da şüpheli üçlü cinayetle suçlanmıştı.

Avukatların bugün mahkemeye sunduğu dilekçede, Saadallah’ın suçunu itiraf ettiği belirtildi. Savunma, sanığın suçu önceden planlamadığını ve siyasi bir nedeni olmadığını kaydetti. Savcılık, buna yanıt olarak Saadallah’ın 'uyarmadan hareket ettiğini, eylemlerinin kışkırtılmadığını' ve 'feci ve ölümcül yaralanmalara yol açtığını' açıkladı.

Yargıcın tarafların açıklamalarını dikkate alarak yeni duruşmayı aralık başına erteledi.