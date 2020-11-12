Yunanistan'dan geri dönecek yurttaşlarına ve ülkeye taşınacak dijital göçmenlere yüzde 50 vergi indirimi

2007'de girdiği mali krizin 2009'da dönüştüğü borç krizinden ancak 2018'de çıkabilen Yunanistan, hem o dönemde çareyi yurtdışında arayan yurttaşlarının geri dönmesini hem de koronavirüs pandemisi döneminde uzaktan çalışanları Yunanistan'a cezbetmeyi amaçlayan bir teşvik hazırladı.

Kiriakos Miçotakis hükümeti, yurtdışından Yunanistan'a taşınacak çalışanlar için yüzde 50 vergi indirimi duyurdu.

Reuters'e konuşan Başbakan Miçotakis'in danışmanı Alex Patelis, bununla kriz dönemi beyin göçünü tersine çevirmeyi ve daha fazla profesyonel istihdam yaratmayı amaçladıklarını belirtti.

#Greece is preparing a law that will offer a hefty tax incentive to workers who move there from abroad, with the aim of creating more professional jobs and reversing its crisis-era brain-drain https://t.co/STxndpIerA — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) November 12, 2020

'7 yıl boyunca kazandığı gelirden yüzde 50 vergi muafiyeti'

Özellikle koronavirüs pandemisinde uzaktan çalışma koşulları altında dijital göçmenleri cezbetmeyi umduklarını vurgulayan mali danışman Patelis, "Yurtdışından Yunanistan'a taşınacak çalışan, plan kapsamında 7 yıl boyunca burada kazandığı gelirden yüzde 50 vergi muafiyetine hak kazanacak" dedi.

Patelis, amacın, ya Yunanistan'a taşınan bir birey ya da bir işçiyi ülkeye yerleştiren bir şirket aracılığıyla iş yaratmak olduğunu söyledi.

Incentives for relocation to Greece https://t.co/T2cbdhQbCp pic.twitter.com/GgQ1yAK0sh — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) November 12, 2020

2020 sonunda parlamentoya sunulacak teşvik paketi, sadece 2021 içinde taşınanlar ve son 7 yıl içinde Yunanistan'da vergi mükellefi olmayan kişiler için geçerli olacak

Patelis "Vergi teşviğinden yararlanmanın ana kriteri vergi mükellefiyetidir" vurgusunu yaptı.

Yunan hükümeti, meslek sahibi profesyonelleri cezbetmeyi ve yıllarca süren borç krizi sırasında kariyer yapmak için yurtdışına çıkan tahmini 800.000 yurttaşından bazısını geri döndürmeyi umuyor.

Patelis "Geri döndüklerini görebilmemiz için ilave bir iteleme gerekiyor" diyerek ekledi:

"Koronavirüs pandemisi, birçok durumda kişinin teknoloji sayesinde nerede yaşayacağını ve çalışacağını seçmesinin mümkün olduğunu da gösterdi. Dijital göçmenlere sahip olabiliriz."

Buna rağmen teşvik paketinde gelir düzeyi veya çalışma türüyle ilgili herhangi bir kısıtlama yer almayacak.

Brexit'ten de faydalanmak ve AB'den çıktığı için Britanya'yı terk etmek isteyenlere işlerini Yunanistan'a taşıma karşılığı vergi indirimi teşviği sunmak istediklerini belirten Patelis "O pastadan biz de pay almak istiyoruz" dedi.