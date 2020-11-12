Paşinyan: Karabağ meselesi hala çözülmüş değil

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki ateşkes anlaşmasının meseleye nihai bir çözüm bulunduğu anlamına gelmediğini belirtti ve anlaşmanın Ermenistan’ın yararına olmadığını kabul etti.

, ulusa sesleniş konuşmasında Dağlık Karabağ'daki ateşkes anlaşmasının meseleye nihai bir çözüm bulunduğu anlamına gelmediğini belirtti ve anlaşmanın Ermenistan’ın yararına olmadığını kabul etti.

Paşinyan, “Bu belge ile konuya esaslı bir çözüm getirilmiyor, sadece çatışmaların durdurulması öngörülüyor. Karabağ sorunu önceden de olduğu gibi çözülmüş değil ve hala yapılacak işler var” diye konuştu.

Üçlü bildirinin Ermenistan’ın yararına olmadığını kabul eden Paşinyan, “Karabağ ile ilgili anlaşmanın kamuoyunda memnuniyetsizliğe yol açtığını biliyorum. Peki Ermenistan’ın yararına olmayan bu belge neden imzalandı? Bu anlaşma, Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı'nın savaşın acilen durdurulması gerektiğini, Artsah (Karabağ) Başkanının ise birkaç saat içinde Stepanakert’i (Hankendi) kaybedebileceğimizi bildirmesinden sonra imzalandı” ifadelerini kullandı.

Stepanakert’in kaybedilmesinin Askeran ve Martakert kentlerinin de düşmesine yol açmış olacağını ifade eden Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kentlerin kaybedilmesinden sonra tüm savunma hatları düşman tarafından kuşatılacaktı, bu da 20 binden fazla askerin ölüm veya esaret tehdidi altında kuşatılmış olacağı anlamına gelecekti.”

Dağlık Karabağ'ın uluslararası çapta tanınmasının ve statüsünün belirlenmesinin Ermenistan için öncelik olduğunu söyleyen Paşinyan, Karabağ’daki Rus barış güçlerinin bölge halkının güvenliğini, ayrıca Erivan ile Stepanakert arasındaki kara ulaşımının istikrar ve güvenliğini sağlayacağını vurguladı.

Ermeni Başbakan, yurttaşlarını iktidar etrafında birleşme ve muhalefetin düzenlediği eylemlere katılmama çağrısında bulundu.

Dağlık Karabağ’da savaşı sona erdiren anlaşma geçen pazartesi günü Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri tarafından imzalanmıştı.

Dün ise Ermenistan’ın başkenti Erivan’da muhalefet partilerinin düzenlediği ve binlerce kişinin katıldığı mitingde göstericiler Nikol Paşinyan’ın istifasını talep etmişti.