Azeri Büyükelçi: Türkiye’nin Güney Kafkasya’daki varlığı kimseyi korkutmamalı

‘Rossiya Segodnya’ Uluslararası Haber Ajansı’nın düzenlediği basın toplantısında konuşan Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi Polad Bülbüloğlu, “Türkiye, Azerbaycan’ın kardeş ülkesi ve stratejik müttefiki. Bugün Güney Kafkasya’da yeni jeopolitik durum oluşmakta. Türkiye fiilen bu sürecin içinde yer almakta” ifadesini kullandı.

Azeri diplomat, “Bakın nasıl bir durum oluşmakta. İran, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne destek verdi. Güney Kafkasya’da Rusya, Türkiye, İran, Azerbaycan. Bu artık bugün var olan bir konfigürasyon. Bu yüzden Türkiye’nin varlığı kimseyi korkutmamalı” dedi.