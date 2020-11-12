Avusturya'da 4 kişiyi öldüren saldırganın Müslüman mezarlığına defnedilmesine itiraz

Müslüman Mezarlığı Yöneticisi İbrahim Ali, yerel basına yaptığı açıklamada, masum insanları öldüren bir katilin bütün Müslümanlara zarar verdiğini söyledi.

Ali, mezarlık yönetiminin, saldırganın Müslüman mezarlığına defnedilmesine karşı olduğunu, Müslümanların bir katille aynı mezarlıkta bulunmak istemediğini ifade etti.

Kuzey Makedonya asıllı 20 yaşındaki Avusturyalı saldırganın nerede defnedileceği, cenaze namazı kılıp kılınmayacağı henüz bilinmiyor.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 2 Kasım Pazartesi gerçekleştirilen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, saldırgan emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.