Fransa'da tedbirler sonrası günlük Kovid-19 vaka sayısı bir haftada yüzde 16 düştü

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 418 kişi yaşamını yitirdi. Başbakan Jean Castex son bir haftada yüzde 16 düştüğünü ifade etti.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 33 bin 172 artışla 1 milyon 898 bin 710'a çıktı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 418 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 42 bin 960'a ulaştı.

Hastanelerde 4 bin 899'u yoğun bakımda olmak üzere 32 bin 683 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1258 artışla 134 bin 954'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 18,7 oldu.

Başbakan Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirleri nedeniyle salgının seyrinde kısmi azalma olduğunu belirtmişti.

Günlük Kovid-19 vaka sayısının son bir haftada yüzde 16 düştüğünü ifade eden Castex, son haftada günlük ölü sayısının 400 ila 500 arasında seyrettiğini kaydetmişti.