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    Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko

    Belarus lideri Lukaşenko: Rusya bizim için vazgeçilmezdir

    © AP Photo / Maxim Guchek
    Avrupa
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    Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, askeri ve ekonomik anlamda Rusya’nın vazgeçilmez bir ülke olduğunu söyledi.

    Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yabancı medya kuruluşlarına verdiği demeçte "Ekonomik, askeri, politik, diplomatik ve diğer konuları alırsak Rusya’nın yerini hiçbir ülke alamaz. Bu yüzden ne yaparsan yap Rusya olmadan çok zorluk çekeriz" ifadelerini kullandı.

    'Rusya'ya asla ihanet etmedim'

    Ülkesinin hiçbir zaman Rusya’dan yüz çevirmediğini kaydeden Belarus lideri, ama uyguladığı çok vektörlü politikanın birilerin hoşuna gitmediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Ben köylü bir insanım, böyle terbiye aldım, bizde kimse bir o yana bir bu yana dönmez. Belki de politika için kötü bir özellik, bazen kıvrılmak gerekir, özellikle de Belarus gibi bir ülkeyi yönetirken hayatta kalmak için duruma göre hareket etmek gerekir. Ama ben hiçbir zaman yapmadım. Lukaşenko daha önce Rusya’ya karşı neydiyse şimdi de öyle. Ortak çıkarlarımıza hiçbir zaman ihanet etmedim, dürüst ve güvenilir bir politikacı olan Devlet Başkanı Putin'e, ne de (eski Devlet Başkanı Boris) Yeltsin'e ihanet etmedim, hiçbir zaman da etmem."

    Aleksandr Lukaşenko
    © Sputnik
    AB, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’ya yönelik ikinci yaptırım paketini yürürlüğe koydu
    'Diz çökmeyeceğim'

    Devlet başkanlığı görevinden birdenbire vazgeçme niyetinde olmadığını söyleyen Lukaşenko, görevi 'aniden' bırakma olasılığıyla ilgili soruya, "Yalnızca gerektiğinde bu görevi bırakacağım. Bunu neden hemencecik yapayım ki? Tehlikeli olabilir" dedi.

    Pes etmeyeceğini ve diz çökmeyeceğini belirten Lukaşenko, "Tek başıma kalsam dahi çeyrek asırdır kendi ellerimle yarattıklarım için mücadele edeceğim" diye konuştu.

    'Bana hiçbir şey yapamazlar'

    Muhalefetin aslında yeni seçimlere ve meşruiyete ilgi duymadığını savunan Devlet Başkanı, muhalefetin ülkenin devlet yapısını bozmak ve Belarus’u Polonya'nın bir bölgesi haline getirmek istediğini öne sürdü.

    Batı’nın uzun zamandır Lukaşenko’ya ne yapacağı konusunda kafa yorduğunu dile getiren Belarus lideri, "Onlar hep bana bir şeyler yapmak istiyor. Gerek yok. Lukaşenko, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, (Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert) Tokayev, (eski Kazakistan lideri Nursultan) Nazarbayev, (Moldova Cumhurbaşkanı İgor) Dodon, hatta (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’e bir şeyler yapmaya gerek yok, bizi halk seçti ve ne olacağımıza halklarımız karar verir" ifadelerini kullandı.

    Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
    © Sputnik
    Lukaşenko: Belarus, Rusya'ya asla sırt çevirmeyecek
    'Batı, yurt dışında param varsa hepsini alsın'

    "Lukaşenko'ya hiçbir şey yapamazlar" diyen Belarus Devlet Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Politikada ilk yılım değil, belki çok fazla kaldım. Yeterince tecrübem var. Görevimdeki bir insana, ancak zimmetine para geçirdiyse ve yurt dışında çok parası varsa bir şeyler yapabilirler. Eğer yurt dışında hesaplarımı bulurlarsa, hepsini alabileceklerini Batı’ya defalarca söyledim. Hep para veriyorum, henüz kimse almadı. Mucize. Gösteriş yaptığım için kusura bakmayın, halkıma ve ülkeme çok bağlıyım. Belarus dışında başka hiçbir şeyim yok, en iyi yıllarımı bu ülkeye verdim. Ülkeme tutundum ve bırakmıyorum, çünkü neler olabileceğini anlıyorum. Siz de ne olacağını biliyorsunuz. Yarın gidersem dürüst seçimler olmayacak. Muhalefet, protestoların doruk noktasında sokağa çıkardığı 40 bini yine öne sürer ve 500 bin olduğunu söyler. Muhalefet seçim meçim istemiyor."

    Lukaşenko, "Hiçbir oğlum benden sonra devlet başkanı olmayacak. Hiçbiri" diye ekledi.

    Etiketler:
    Boris Yeltsin, Vladimir Putin, Seçim, Protesto, Aleksandr Lukaşenko, Belarus, Rusya
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