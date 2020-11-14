Macaristan’a önümüzdeki hafta Sputnik V aşısının ilk örnekleri ulaşacak

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto ile yaptığı görüşme sırasında, Rus Sputnik V aşısının ilk örneklerinin önümüzdeki hafta Macaristan'a ulaşacağını belirterek, bu ülkede bir üretim tesisinin hazırlandığını kaydetti.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Denis Manturov, aşının ilk örneklerinin önümüzdeki hafta Macaristan'a ulaşacağını teyit etti. Böylece Macaristan, Rus aşısının üretiminin organize edileceği ilk Avrupa Birliği ülkesi olabilir" denildi.

Daha önce, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Güney Koreli şirket Sputnik V aşısının Güney Kore’de üretilmesi konusunda anlaşmıştı. Dünya Sağlık Örgütü ise, Sputnik V'yi önerilen acil kullanım listesine ekleyebileceğini açıklamıştı.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ilk Rus aşısı Sputnik V, tescil sonrası 40 bin kişinin katıldığı son aşama testlerinden geçiyor.

Tescil edilen Rusya'nın ikinci Kovid-19 aşısı olan Vektor Bilim Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona aşısının klinik testleri 27 Temmuz’da başlamış, ilk fazı 3 Eylül’de tamamlanmıştı. Eylülde yapılan ikinci faz araştırmalarında ise gönüllülerde herhangi bir yan etkiye rastlanılmamıştı.