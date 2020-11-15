Moldova, devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başında

Moldova'nın dört bir yanında devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu için 2 binden fazla oy kullanma noktası açıldı. Devlet başkanlığı koltuğu için yarışanlar ise ilk turda en fazla oyu alan mevcut Devlet Başkanı İgor Dodon ve eski başbakan, Eylem ve Dayanışma Partisi lideri Maia Sandu.

Moldova’da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu için yerel saatle 07:00’de (08:00 TSİ) 2 binden fazla oy kullanma noktası açıldı. Yurtdışında ise 139 oy kullanma noktası Moldova vatandaşlarının hizmetinde olacak.

Ülkedeki seçimlerin ilk turunda en fazla oyu alan Dayanışma Partisi lideri ve eski başbakanlardanve mevcut Devlet başkanı, ikinci turda devlet başkanlığı koltuğu için yarışacak.

Salgın nedeniyle seçmenlere maske dağıtılacak. Seçim gününde düzeni sağlamak amacıyla 6 bin güvenlik gücü görev yapacak. 2 bin yerel, 300’ü aşkın uluslararası gözlemci seçim sürecini izleyecek. Sandıklar 21.00’da kapanacak.

Moldova’da 1 Kasım’da devlet başkanlığı seçimlerinin birinci turu gerçekleştirmişti. Merkez Seçim Komisyonu’nun, oyların tamamının sayılmasının ardından yaptığı açıklamaya göre Sandu oyların yüzde 36.16’sını garantilemişti. Dodon ise yüzde 32.61 oy almıştı.