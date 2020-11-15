Dağlık Karabağ savunma güçlerinin cankaybı 1434 olarak revize edildi

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ savunma makamı, çatışma bölgesinde Azerbaycan ordu birlikleriyle girilen çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin sayısına 51 kişi daha ekledi.

Rusya, Azerbaycan, Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'a Rus barış gücünün konuşlanmasını içeren 10 Kasım ateşkes anlaşması sonrası Dağlık Karabağ savunma makamı cankayıplarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'ın savunma makamı açıklamasında, çatışma bölgesinde Azerbaycan ordu birlikleriyle girilen çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin sayısına 51 kişi daha eklenmesiyle savaşın başladığı 27 Eylül’den beri ölen askerlerin toplam sayısı 1434'e ulaştı.

İki tarafın açıkladığı rakamlar arasında ciddi bir fark söz konusu

Diğer yandan Ermenistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Alina Nikogosyan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Karabağ savaşında hayatını kaybeden ve cenazelerine adli tıp incelemesi yapılan asker sayısının 2 bin 317 olduğunu duyurmuştu.

Nikogosyan, Facebook sayfasında, "Şu ana kadar kimliği teşhis edilemeyenler de dahil olmak üzere, 2 bin 317 askerin cenazesi adli tıp incelemesinden geçti" ifadelerini kullanmıştı.

İki tarafın açıkladığı rakamlar arasında ciddi bir fark söz konusu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de yeniden şiddetlenen çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan barış gücünün bulunmasını öngörülüyor.