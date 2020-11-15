Belarus’ta gösterilerde 760'tan fazla kişi gözaltına alındı

Belarus'ta tescilli olmayan insan hakları merkezi Vesna'nın verilerine göre bugün ülke genelinde izinsiz protesto eylemlerine katıldıkları için gözaltına alınanların sayısı 760'ı geçti.

Vesna'nın sitesinde bugün yayınladığı listeye göre ülke genelinde izinsiz protesto eylemlerinde gözaltına alınanların sayısı 767 olarak verildi.

Göstericilerin çoğunun başkent Minsk’te gözaltına alındığı, diğer yandan Belarus’un birçok kentinde de protestolara katılanların gözaltına alındıkları belirtiliyor. Belarus polisi ise şu ana kadar protestolarda gözaltına alınanların sayısı ile ilgili bilgi paylaşmadı.

Belarus’ta muhalefet her pazar günü olduğu gibi bugün de geleneksel olarak en kalabalık protesto eylemlerini düzenledi. Başkent Minsk’te kolluk kuvvetleri protestocuların yürüyüş yapmalarına izin vermedi, kentin çeşitli noktalarında gösteriye katılmak isteyenleri toplanma yerine varmadan önce gözaltına aldı.

Minsk’te gözaltına alınan Rus gazeteciler serbest

Bu arada Minsk’teki protesto gösterilerini takip eden ve gözaltına alınarak polis merkezine götürülen 5 Rus gazetecinin, 2 saatten fazla süren kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Minsk’te görevli Sputnik muhabiri, gösteriyi takip ettiği sırada gözaltına alındığını ve merkez bölgesi polis şubesine götürüldüğünü duyurmuştu. Onun yanı sıra diğer gazeteciler de gözaltına alınmıştı.

Muhabir, “Beş Rus gazeteci, kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra serbest bırakıldı” bilgisini verdi.

Belarus'ta 9 Ağustos'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu.

Seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet ise, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler organize ediyor.