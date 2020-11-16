Moldova'da başkanlık seçimleri: Eski Başbakan Sandu ikinci turda önde

Moldova Merkez Seçim Komisyonu’nun açıkladığı verilere göre seçim pusulalarının yüzde 90’ı sayıldı, Eylem ve Dayanışma Partisi lideri ve eski Başbakan Maia Sandu yüzde 51,46 oy oranı ile başkanlık yarışını önde götüren isim.

Moldova Devlet başkanı İgor Dodon’a ise seçmenlerin yüzde 48,54'ü oy vermiş bulunuyor.

Dodon: Açık ara ile öndeyiz

Moldova Devlet başkanı İgor Dodon ise ülke içindeki oylamada rakibinin açık arayla önünde olduğunu söyledi.

Seçim sonuçlarına ilişkin basın toplantısında konuşan Dodon, oylamada rakibinin açık arayla önünde olduğunu belirtti.

Dodon, “Ülke içinde de, Kişinev'de de oylama yapıldı, Batı ve Doğu'daki diaspora ve Transdinyester halkı da oy verdi. Transdinyester ve diasporalar hariç tahmin ve hesaplamalarımıza göre ülke içinde oldukça büyük bir arayla öndeyiz” diye konuştu.

Moldova mevzuatına göre geçerli oyların yarısından fazlasını alan aday cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı olacak.

Ülkedeki seçimlerin ilk turunda en fazla oyu alan Dayanışma Partisi lideri ve eski başbakanlardan Maia Sandu ve mevcut Devlet başkanı İgor Dodon, ikinci turda devlet başkanlığı koltuğu için yarışıyor.

1 Kasım’da devlet başkanlığı seçimlerinin birinci turunun yapıldığı Moldova’da Merkez Seçim Komisyonu’nun, oyların tamamının sayılmasının ardından yaptığı açıklamaya göre Sandu oyların yüzde 36.16’sını garantilemişti. Dodon ise yüzde 32.61 oy almıştı.