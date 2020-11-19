Macron'dan Müslüman liderlere  'Cumhuriyetçi Değerler Şartı'nı 15 gün içinde kabul etmeleri için ültimatom

Radikal İslam'la geniş çaplı mücadeleye yönelik 'Cumhuriyetçi Değerler Şartı'nı Müslüman liderlere sunan Cumhurbaşkanı Macron, Fransa İslam Konseyi'ne (CFCM) 15 gün içinde belgeyi kabul etmesi için ültimatom verdi.

Fransa'da Charlie Hebdo'nun 5 yıl önce uğradığı cihatçı katliamın davasının görülmesi öncesi Muhammed peygamber karikatürlerini tekrar basmasının ardından İslamcı terör saldırılarının yeniden başlamasıyla uğraşan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Cumhuriyetçi Değerler Şartı' hazırladı.

'İslam siyasi hareket değil, din'

Radikal İslam'la geniş çaplı mücadeleye yönelik 'Cumhuriyetçi Değerler Şartı'nı Müslüman liderlere sunan Macron, Fransa İslam Konseyi'ne (CFCM) 15 gün içinde belgeyi kabul etmesi için ültimatom verdi.

Macron'un bir ayda üç İslamcı terör saldırısının ardından çıkardığı 'Cumhuriyetçi Değerler Şartı'nda İslam'ın siyasi hareket değil, din olduğu belirtiliyor, Müslüman gruplara yabancıların müdahalesi yasaklanıyor.

France's President Macron asks Muslim leaders to accept "charter of Republican values" as part of clampdown on radical Islam https://t.co/vthX0vaO8d — BBC News (World) (@BBCWorld) November 19, 2020

'Siyasi İslam'ın ve her türlü dış müdahalenin reddedilmesi'

Muhammed peygamber karikatürlerini ifade özgürlüğü tartışması kapsamında sınıfta gösteren bir tarih öğretmeninin kafasının kesilmesine de sahne olan saldırıların ardından laikliğe sahip çıkan açıklamalar yapan Macron, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in eşliğinde dün akşam Elysee Sarayı'nda CFCM'nin sekiz lideriyle biraraya geldi.

Görüşmeyle ilgili Le Parisien gazetesine konuşan bir kaynak, "Belgeye iki ilke siyah-beyaz kazınacak: Siyasi İslam'ın ve her türlü dış müdahalenin reddedilmesi" dedi.

Ulusal İmamlar Konseyi kurulacak

Haberlere göre CFCM temsilcileri, Ulusal İmamlar Konseyi kurulmasını kabul etti. Ulusal İmamlar Konseyi, imamlara resmi akreditasyon verecek, etik kuralların ihlal edilmesi halinde ise akreditasyonu geri çekecek.

Yeni yasa tasarısında çocuklara sıkı takip

Daha önce 'İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele' ilan etmiş bulunan Macron, dün yeni bir önlem paketi de açıkladı.

Evde eğitimle ilgili kısıtlamalar, kamu görevlilerini dini gerekçelerle taciz edenlere daha sert cezalar içeren yeni yasa tasarısına göre her çocuğa bir kimlik numarası verilecek ve bu numara üzerinden çocukların okula devam edip etmedikleri takip edilecek. Yasayı ihlal eden ebeveynler, altı aya kadar hapis ve büyük para cezalarına çarptırılacak.

Tasarıda bir kişinin özel bilgilerinin ona zarar vermek isteyen kişilerce yerinin saptanmasına izin verecek şekilde paylaşılması da suç haline getirildi.

16 Ekim'de okulun önünde kafası kesilen tarih öğretmeni Samuel Paty, öldürülmeden önce internette bir nefret kampanyasının hedefi olmuştu.

'Çocuklarımızı İslamcıların pençesinden kurtarmalıyız'

İçişleri Bakanı Darmanin'in Le Figaro'ya demecinde "Çocuklarımızı İslamcıların pençesinden kurtarmalıyız" diye takdim ettiği tasarı, 9 Aralık'ta kabinede ele alınacak.

Fransa'da devletin laikliği, ülkenin ulusal kimliğinin merkezinde yer alıyor. Okullarda ve diğer kamusal alanlarda ifade özgürlüğü bu kapsamda değerlendiriliyor. Belli bir dinle ilgili hissiyatı rencide etmemek gerekçesiyle ifade özgürlüğünü kısıtlama girişimi, ulusal birliğe zarar veren eylem olarak görülüyor.