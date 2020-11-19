Tihanovskaya: Belarus'taki protestolar Rusya karşıtı değil

Belaruslu muhalif lider Svetlana Tihanovskaya, Belarus’taki protestoların Rusya karşıtı değil, demokrasi yanlısı olduğunu söyledi.

Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko karşısındaki en güçlü muhalif isim olarak öne çıkan Svetlana Tihanovskaya, ülkedeki protestoların Rusya karşıtı değil, demokrasi yanlısı eylemler olduğunu öne sürdü.

Tihanovskaya, Hollanda’da Başbakan Mark Rutte ile yaptığı görüşme sırasında Rusya ile ilişkilere değinerek "Belarus devrimi Rusya karşıtı değil, demokrasi yanlısı bir karekter taşıyor" ifadelerini kullandı.

Lukaşenko karşısındaki en güçlü muhalif aday olarak seçimlere giren Tihanovskaya, daha önce yaptığı açıklamada Lukaşenko'yu istifa etmeye, sokaklardaki şiddeti durdurmaya ve siyasi tutukluları serbest bırakmaya çağırmıştı. Belaruslu muhalif ayrıca yıl sonuna kadar yeni devlet başkanlığı seçimleri yapılması çağrısında bulunmuştu.

Belarus'ta 9 Ağustos'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Lukaşenko, altıncı kez üst üste başkanlık koltuğuna oturmuştu. Ancak muhalefet seçimlerin geçersiz olduğu konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler organize ediyor.