Alman Federal Meclisi’nden Kuzey Akım 2’yi savunma çağrısı

Alman Federal Meclisi (Bundestag) Ekonomi ve Enerji Komitesi Başkanı Klaus Ernst, Kuzey Akım 2 projesini savunmaları gerektiğini ve bu konudaki kararlılığın gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Klaus Ernst, ABD’nin konuyu görüşmeye hazır olduğu bu süreçte, Almanya'nın Kuzey Akım 2'yi savunma şansının olduğunu kaydetti.

Ernst, Almanya’nın projeye yönelik olası yaptırımlara benzer önlemlerle karşılık vermesi gerektiğine vurgu yaparak şunları ifade etti:

“Amerikalıların yaptığının aynısını yapmalıyız: Bireysel yaptırımlar uygulamak, girişleri yasaklamak ve muhtemelen mal varlıklarını dondurmak. Bizi, tehdit ettikleri şeylerin aynısı. Ancak bu şekilde tepki verebilirler.”

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Yeşiller Partisi’nin Kuzey Akım 2 projesinin derhal durdurulması talebine Ernst, “Projeden çekilmemizi isteyen yalnızca sizsiniz ve bu çekilmenin Amerikan LNG ithalatını tetikleyeceğini çok iyi biliyorsunuz. Rus gazı yerine Amerikan LNG’si pek de ‘yeşil’ bir tutum değil, biraz solmuşa benziyor” şeklinde yanıt verdi.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD'nin yanı sıra Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkeleri projeye karşı çıkıyor.