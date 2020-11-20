Macron: Karabağ’daki dini ve kültürel mirası korumak için tedbirler alınmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmelerde, Dağlık Karabağ’da dini ve kültürel mirasını korumak için tedbirler almak istediğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un şu ifadelerine yer verildi:

“Cumhurbaşkanı bugün Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile video konferans gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı, onlarla 9 Kasım ateşkesinden sonra Fransa’nın önceliklerini ele aldı. Askeri eylemlerin bitmesi, Dağlık Karabağ halkını koruma amacıyla iyi niyetli görüşmelerin yeniden başlamasına izin vermeli ve son haftalarda evlerini terk eden on binlerce insanın güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlamalı.”

Macron ayrıca “Fransa’nın insani yardım çabalarını ve bölgenin dini ve kültürel mirasını korumak için tedbirler alma isteğini” anlattı.