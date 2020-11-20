Almanya'nın Oberhausen kentinde bıçaklı saldırı: Yaralılar var

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Oberhausen kentinde bıçaklı saldırı meydana geldiği, olayda yaralananların olduğu bildirildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Almanya'nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya'ya bağlı Oberhausen kentinin Arndtstrasse bölgesinde, yerel saatle 19.00 sıralarında bıçaklı saldırı düzenlendi.

WAZ'da yer alan habere göre, saldırının faili polis güçleri tarafından yakalanırken yaralananlar kaldırıldıkları hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Saldırının terör saldırısı olup olmadığı ve yaralananların sayısı belirsizliğini koruyor.