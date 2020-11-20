Merkel'den Türkiye açıklaması: Olaylar umduğumuz şekilde gelişmedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) aralıkta yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye'nin Doğ Akdeniz'de yürüttüğü doğalgaz arama faaliyetlerini ele alınacağını söyledi.

AB liderlerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından konuşan Merkel, "Olaylar umduğumuz şekilde gelişmedi" ifadelerini kullandı.

Merkel’in bu açılamasına benzer bir açıklamada dün Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’den gelmişti.

Borrell, 'Dönüm noktasına doğru yaklaşıyoruz' demişti

Borell, Türkiye ile ilişkilerde gidilecek yöne 10-11 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesinde karar verileceğini belirterek, "İlişkilerimizde dönüm noktasına doğru yaklaşıyoruz” demişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da dün yaptığı açıklamada, AB liderlerinin Aralık ayındaki toplantıda Doğu Akdeniz'in tartışmalı bölgesinde gerçekleştirilen hidrokarbon arama çalışmaları nedeniyle Ankara'ya yönelik olası yaptırımların gündemde olduğunu söyledi ve şunları eklemişti:

Ekim ayı başındaki AB liderler zirvesinde Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs'ın Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması talepleri, başını Almanya'nın çektiği ülkeler tarafından beklemeye alınmış, ancak zirve sonuç bildirisinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama ve sondaj faaliyetlerini sürdürmesi durumunda aralık ayındaki zirvede yaptırımlar konusunun gündeme alınacağı tehdidinde bulunulmuştu.