İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip 73. evlilik yıl dönümlerini kutluyor

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile eşi Prens Philip bugün 73. evlilik yıldönümlerini kutluyor. Ülkede uygulanan karantinadan dolayı aileden uzak bir şekilde yapılan kutlamada, kraliyet çiftinin, torunlarının yaptığı bir karta bakarken gülümsediği bir fotoğraf paylaşıldı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve resmi unvanı Edinburgh Dükü olan eşi Prens Philip bugün 73. evlilik yıl dönümlerini kutluyor. Ancak çift, ülkedeki koronavirüs karantina uygulaması başladığı nedeniyle kutlama için ailenin diğer üyeleriyle bir araya gelemeyecek.

Queen Elizabeth and Prince Philip's anniversary post is so, so cute. https://t.co/tq4ZJa7jwz — InStyle (@InStyle) November 19, 2020

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Buckingham Sarayı, kraliyet çiftinin torunları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis tarafından yapılan bir karta, mutluluk dileyen başka kartlara ve mektuplara bakarken gülümsediği bir fotoğraf paylaştı.

The Queen and The Duke of Edinburgh look at an anniversary card made by Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis, alongside other cards and letters sent by well-wishers to celebrate their 73rd wedding anniversary tomorrow.



📸 Chris Jackson/Getty images pic.twitter.com/RQzDWAwHSU — The Royal Family (@RoyalFamily) November 19, 2020

Windsor Kalesi'nde çekilen fotoğrafta Kraliçe'nin, evliliklerinin ilk günlerine gönderme olarak, balayının ilk günlerinde çekilen bir fotoğrafta da görülen safir ve elmastan krizantem broşu taktığı görülüyor.

Nasıl tanışmışlardı?

94 yaşındaki Kraliçe ile 99 yaşındaki prens, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sadece iki yıl sonra 20 Kasım 1947'de Londra'nın Westminster Manastırı'nda evlenmişti.

How it started How it’s going pic.twitter.com/V9MOfr4Uc3 — Good Morning America (@GMA) November 19, 2020

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Çift ilk kez prens Philip'in kuzeni Yunanistan Prensesi Marina ile Elizabeth'in amcası Kent Dükü'nün düğününde tanışmıştı.

73 years of marriage, their story is beyond that of a young Elizabeth’s love to a naval officer... it's a story of a true partnership, & never ending support. Queen Elizabeth & Prince Philip's marriage is one to encapsulate a team. pic.twitter.com/TKeHABbHxj — Toria (@toricambridge) November 20, 2020

​Prens Philip, o zaman 13 yaşındaki prensesin dikkatini, annesi ve babasıyla birlikte İngiltere'nin güneybatısındaki Dartmouth'daki İngiltere Kraliyet Deniz Koleji'ni ziyaret ettiğinde çekebilmişti.

73 years of laughter! 🥰 These two are some of my absolute favourite pictures of Queen Elizabeth and Prince Philip. pic.twitter.com/R1rWwQJUrn — The Royal Swan 🦢 🌈 (@thedyingswann) November 19, 2020

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Çocuklarından farklı olarak evliliklerini sürdürebildiler

Evliliklerinde çıkışlar olduğu kadar inişler de yaşayan kraliyet çifti, oğulları Prens Charles'ın Prenses Diana'yla olan birlikteliği dahil olmak üzere evlilikleri boşanmaya sonuçlanan dört çocuğundan üçünden farklı olarak evliliklerini ayakta tutabildi.

Happy 73rd wedding anniversary to Queen Elizabeth and Prince Philip ❤️ pic.twitter.com/pEAPkkyF8c — The Royal Swan 🦢 🌈 (@thedyingswann) November 19, 2020

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‘O benim gücüm oldu’

1997 yılında kutladıkları 50 evlilik yıldönümünde Kraliçe, "Kısacası, o benim gücüm oldu ve bunca yıl burada kaldı" diye konuşmuştu.