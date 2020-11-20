Lukaşenko: Rusya ve Belarus, Kiev ile Varşova'da Minsk karşıtı ABD istihbarat merkezleri tespit etti

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ve Belarus istihbarat servislerinin Kiev ile Varşova'da Minsk karşıtı çalışmalar yürüten ABD istihbarat merkezleri tespit ettiğini söyledi.

Belarus resmi haber ajansı BelTA'nın aktardığına göre gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lukaşenko, şu anda dünyanın en büyük istihbarat servislerinin Belarus'a karşı çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Lukaşenko, "ABD, Varşova yakınlarında bir merkez kurmuşlardı, şimdi de Kiev'de kurdular. Rusya ve Belarus istihbarat servisleri birlikte çalışarak bu merkezleri tespit etti. Orada bir tane bile Polonyalı bulunmuyor. Hepsi akıllı, yetenekli ve ehliyetli ABD'liler" dedi.

Lukaşenko, ABD'nin başta internet olmak üzere modern teknolojileri kullanarak tüm gezegeni 'karıştırdığını' ve diğer ülkelerin seçimlerine müdahale ettiğini ancak Belarus'a karşı yürütülen çabaların başarılı olmayacağını ekledi.

Belarus'ta 9 Ağustos'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu. Ancak seçimlerin geçersiz olduğu konusundaki ısrarını sürdüren muhalefet, yeniden seçim yapılması için protestolarına devam ediyor.