Ukrayna, AB'nin Belarus'a yönelik yaptırım kararına katıldı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan açıklamada; Ukrayna, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç'in konseyin Belarus'a yönelik yaptırımkararına katıldığı ifade edildi.
Açıklamada, AB'nin bu kararı memnuniyetle karşıladığı aktarıldı.
AB, 2 Ekim'de Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimine hile karıştırdıkları, göstericilere ve muhalefete baskı uyguladıkları gerekçesiyle 40 kişiye yaptırım uygulama kararı almıştı.
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