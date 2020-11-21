İngiliz Başbakan Johnson'dan G20 liderlerine salgını yenmek için birlikte çalışma çağrısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yapılan ve çevrim içi düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde liderlere hitap etti.
Son haftalarda aşı konusunda cesaret verici gelişmeler görüldüğüne dikkati çeken Johnson, "İngiltere, olası bir aşıya dünyadaki herkesin erişebileceği sözünü vermişti. G20 ülkelerinin de hep beraber bu çabayı desteklediğini görmek istiyorum" diye konuştu.
Johnson, hafta içi 'Yeşil Sanayi Devrimi' için 10 maddelik bir plan açıkladığını hatırlatarak, daha yeşil bir geleceğin ancak dünyanın önde gelen ekonomilerinin iklim değişikliğini önlemek için daha hırslı adımlar atmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı.
Gelecek ay bir iklim zirvesi yapılacağına da işaret eden Johnson, G20 ülkeleri liderlerini salgını yenmek ve dünyayı korumak için iddialı taahhütlerde bulunmaya, ortak kabiliyet ve kaynaklardan yararlanmaya çağırdı.
As the #G20 meets this weekend, we must recommit to do whatever it takes to overcome the pandemic and protect lives and livelihoods.— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 21, 2020
If we harness the collective ingenuity and resources of the G20, we can chart a path out of the pandemic and build a better, greener future.
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