Macron'un Nazilere benzetilmesine Fransa'dan sert yanıt

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un Müslümanlara yönelik eylemlerini Nazilerin Yahudilere yaptıklarına benzeten Pakistan İnsan Hakları Bakanı Mazari'nin açıklamaları sert bir şekilde kınandı.

"Pakistan hükümetinin bir üyesi, sosyal ağlarda cumhuriyetimizin Başkanı ve ülkemiz hakkında derinden sarsan ve hakaret şeklinde ifadeler kullandı. Bu iğrenç sözler, nefret ve şiddet ideolojisi dolu apaçık bir yalandır. Böyle bir iftira, bu düzeyde bir sorumluluğa layık değil, kesinlikle reddediyoruz” ifadelerinin yer aldığı açıklama, şöyle devam etti:

"Biz beklemeksizin ve mümkün olduğunca sert bir şekilde Pakistan’ın Paris Maslahatgüzarı'na söz konusu açıklamaları kınadığımızı açıkladık. Pakistan bu açıklamaları düzeltmeli ve saygıya dayalı diyalog yoluna dönmeli.”

'Macron, Nazilerin Yahudilere yaptığını Müslümanlara yapıyor'

Pakistan İnsan Hakları Bakanı Mazari, Twitter hesabından themuslimvibe.com sitesinde yer alan ilgili makalenin bağlantısını ekleyerek, şu ifadeleri paylaşmıştı:

"Macron, Nazilerin Yahudilere yaptığını Müslümanlara yapıyor. Tıpkı Yahudilerin kimlik tespiti için kıyafetlerine sarı yıldız takmaya zorlanmış olduğu gibi Müslüman çocuklara kimlik numaraları verilecek (diğer çocuklara verilmeyecek).”