Fransa: Türkiye'den tansiyonu söylemle değil, eylemle düşürmesini bekliyoruz

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Le Drian, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz, Libya ve Dağlık Karabağ gibi konularda tansiyonu "kolayca" düşürebileceğini belirtti.

Le Drian, "Erdoğan'dan son birkaç gün içerisinde gelen tansiyon düşürücü açıklamalar yeterli değil, bunların eyleme yansıdığını görmemiz lazım" dedi.

Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, AB'ye Türkiye'ye verilen sözleri tutma çağrısı yaptı ve Türkiye'nin geleceğini Avrupa ile kurmayı tasavvur ettiğini söyledi.

Fransız bakan, Türkiye ile "birçok konuda görüş ayrılıkları" yaşadıklarını belirterek, Erdoğan yönetiminin uyguladığı politikaları "yayılmacı" olarak ve Avrupa Birliği (AB) üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs'a yaklaşımını da "saldırgan" kelimesiyle tanımladı.

Le Drian, AB'nin Aralık ayındaki zirvesinde Türkiye'nin çatışmalı bölgelerle ilgili "taahhütlerini teyit edeceğini" de sözlerine ekledi.