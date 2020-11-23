Alman vekil: Almanya hükümeti Navalnıy'ı Rusya yargısından saklıyor

Alman hükümetinin Aleksey Navalnıy vakasında 'zamana oynadığını' ve Rus muhalif lideri Rusya yargısından gizlediğini söyleyen Alman vekil Gunnar Lindeman, Alman kolluk kuvvetlerinin Navalnıy vakasıyla ilgili gerçekleri açığa çıkarmaya ilgi duymadığını vurguladı.

Almanya İçin Alternatif Partisi'nin vekili Lindemann, yaptığı yazılı açıklamada "Federal hükümetin ve Berlin Senatosu'nun zamana oynadığı giderek daha gözle görülür hale geliyor. Eğer Alman kolluk kuvvetleri Navalnıy'a saldırı davasıyla ilgili gerçekleri açığa çıkarmaya ilgi duysaydı, soruşturma büyük ihtimalle çoktan tamamlanmış olurdu. Alman hükümeti, Navalnıy'ı Almanya topraklarında tutarak muhalif lideri Rus yargısından saklıyor" ifadelerini kullandı.

'Schengen vizesinin uzatılması için çalışma yapılıyor'

Rusya'da Navalnıy lehine yolsuzluk nedeniyle birkaç dosya bulunduğuna ve muhalif ismin ülkesine dönme niyetinde olmadığının görüldüğüne dikkat çeken Lindemann, şu anda Navalnıy'ın Schengen vizesinin süresinin uzatılması için çalışma yapıldığının altını çizdi.

20 Ağustos'ta Navalnıy, Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya giderken uçakta fenalaşmış, Omsk şehrine yapılan acil inişin ardından hastaneye kaldırılmış, yapılan testlerde zehir izine rastlanmamıştı. Ancak muhalifler, Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiğini öne sürmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmiş ve orada yapılan testlerin ardından muhalif liderin Noviçok maddesiyle zehirlendiği iddia edilmişti. Navalnıy, 32 günlük tedavi sürecinin ardından 23 Eylül'de taburcu olmuştu. Rus muhalif, o tarihten beri Almanya'da kalmaya devam ediyor.