NBA heyetini ağırlayıp ırkçılık karşıtı protestolara destek veren Papa, Uygurları 'zulüm gören halklar' arasında saydı

Papa hem nalına hem mıhına vurdu. NBA heyetini ağırlayıp Siyah Yaşamlar Önemlidir hareketine destek sunan Francis, söyleşilerinin yer aldığı kitapta, hem ABD'de George Floyd vakasının tetiklediği protestolardan 'sağlıklı öfke' diye söz etti. Hem de Çin'deki Uygurları ilk kez 'zulüm gören halklar' arasında saydı.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, insan hakları atağına kalkıp hem ABD'ye hem de Çin'e mesajlar verdi.

ABD'de George Floyd vakasındaki gibi beyaz polislerin silahsız siyah yurttaşları öldürmesine karşı protestoların başını çeken Siyah Yaşamlar Önemlidir (Black Lives Matter) hareketine destek veren profesyonel basketbol ligi NBA'e toplumsal adaletsizlik ve ekonomik eşitsizliği görüşmek üzere davet gönderen Papa, dün NBA yetkilileri ve basketbolcularından oluşan bir heyeti ağırladı.

Aynı zamanda Francis'in kendi biyografi yazarı Austen Ivereigh ile yaptığı söyleşilerden derlenen "Let Us Dream: The Path to A Better Future" (Bırakın hayal edelim: Daha iyi bir geleceğe giden yol) adında bir kitabı yayımlandı.

Kitapta, Papa, koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamaları protesto edenleri eleştirirken, bunun tersine George Floyd vakasının tetiklediği küresel çapta ırkçılık karşıtı gösterileri 'sağlıklı öfke' diye niteledi.

ABD'nin tepkisini çeken Çin'le iyi ilişkiler politikası güden Papa'nın kitapta ilk kez Uygurları 'dünyanın zulüm gören halkları arasında' sayan sözleri de yer aldı:

"Zulüm gören halkları sık sık düşünüyorum. Rohingyalar, zavallı Uygurlar, Ezidiler ki, IŞİD'in onlara yaptığı gerçekten zalimlikti, kilisede dua ederlerlen bombalarla öldürülen Mısır ve Pakistan'daki Hıristiyanlar..."

Papa Uygurlarla ilgili başka söz etmezken Rohingyalar gibi halklar hakkında daha ayrıntılı konuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, bugünkü basın toplantısında, Papa'nın kitapta yer alan sözlerine 'tümüyle asılsız' tepkisini gösterdi.

ABD'de Donald Trump yönetimi, Pekin'i Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur Türklerini devasa gözaltı kamplarına koyup baskı altında tutmakla suçlayarak Çin'e yönelik bazı yaptırımlar uyguluyor. Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Papa'ya "Her inanç liderine dinle ilgili zulme karşı koyma cesareti gösterme çağrısında bulunuyorum. Dünyevi hesaplar uğruna ilkeli duruştan taviz verilmemeli" diye seslenmişti.

Francis'in dün Vatikan'da ağırladığı NBA heyetinde basketbolculardan Kyle Korver, Sterling Brown, Jonathan Isaac, Anthony Tolliver, Marco Bellinelli ve Oyuncular Sendikası Başkanı Michele Roberts yer aldı.

Görüşmede Papa'ya Siyah Yaşamlar Önemlidir hareketiyle bağlantılı toplumsal çabalarını anlatan ve toplumsal farkındalık faaliyetleriyle ilgili bir kitap sunan NBA heyeti, Orlando Magic forması ve 'Black Lives Matter' tişörtü de hediye etti.

Francis, "Siz şampiyonsunuz" diye övdüğü basketbolculara "Ama aynı zamanda takım çalışmasına örnek oluşturarak model oldunuz... her zaman mütevazı kalıyorsunuz ve kendi insanlığınızı koruyorsunuz" diye seslendi.

Görüşmenin ardından, Oyuncular Sendikası, Kyle Korver'ın sözlerine atıfla "Vatikan'a gidip Papa ile tecrübelerimizi paylaşmaktan son derece onur duyduk. Onun bu meseleleri tartışmaya yönelik açıklığı ve coşkusu esin vericiydi ve çalışmamızın küresel etki yaptığı, dolayısıyla ilerletilmesi gerektiğini hatırlatıcıydı" paylaşımını yaptı.

“We're extremely honored for this opportunity to come to the Vatican and share our experiences with @Pontifex. His openness and eagerness to discuss these issues was inspiring and a reminder that our work has had a global impact and must continue moving forward.” - @KyleKorver pic.twitter.com/2ljhzrDypQ — NBPA (@TheNBPA) November 23, 2020

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