Almanya, Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili Türkiye'nin protesto notasını reddetti

AB'nin Akdeniz'deki İrini Operasyonu'nda görevli bir Alman firkateyninin Libya'ya silah taşındığı şüphesiyle Türk bandıralı bir yük gemisini durdurup aramasına Ankara'nın gösterdiği tepkiye Berlin'den yanıt geldi. Almanya Savunma Bakanı, Alman askerlerinin doğru davrandığını, Ankara'nın yönelttiği suçlamaların haksız olduğunu savundu.