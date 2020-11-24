Polisin Paris'in göbeğinde göçmen kampını dağıtması büyük tepki çekti: İçişleri Bakanı soruşturma açıklaması yaptı

Fransa'da başkent Paris'in banliyölerinden Saint-Denis'teki Stade de France yakınında kaldıkları kampın polis operasyonuyla tahliye edilmesi üzerine bu kez dün akşam şehir merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda kamp kuran göçmenlerin polis şiddetine uğraması ses getirdi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polisin kampı dağıtarak çoğunluğu Afgan yüzlerce göçmeni sokak sokak kovalaması sırasında arbede yaşanmasının sosyal medyada paylaşılan görüntülerini 'şok edici' diye niteledi.

Deja encadré par un important dispositif policier pic.twitter.com/V6IT4php4t — Shahzad Abdul (@abdulshaz) November 23, 2020

Twitter'da inceleme yapılacağını duyuran Darmanin, "Cumhuriyet Meydanı'ndaki yasadışı göçmen kampının dağılmasına ilişkin bazı görüntüler şok edici" diyerek olayla ilgili tam bir rapor talep ettiğini duyurdu.

Certaines images de la dispersion du campement illicite de migrants place de la République sont choquantes. Je viens de demander un rapport circonstancié sur la réalité des faits au Préfet de police d’ici demain midi. Je prendrai des décisions dès sa réception. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 23, 2020

Banliyödeki gözlerden ırak kampın tahliyesine Fransızların üç maymunu oynamaması için gönüllülerin Paris'in kalbinde kurduğu 500 mavi çadırı Afganların derhal doldurmasının ardından, polis içinde insanlar varken çadırları yıktı, kampı dağıtırken gözyaşartıcı gaz kullandı ve göçmenleri sokaklarda kovaladı.

Time and time again police dismantle camps and confiscate #migrants' tents, knowing they have no alternative housing. Usually it's in Calais or the outskirts of Paris. This time: at Place de la République. With more eyes watching - and condemning the policy - will it change? https://t.co/yggzCf3izs — Yena Lee (@yenatweet) November 23, 2020

Fransız haber ajansı AFP'nin konuştuğu 34 yaşındaki Afgan göçmen Şahbuddin, çadırından zorla çıkarıldıktan sonra kafasına bere takarken, "Çok fazla şiddete başvurdular. Biz sadece başımızın üzerinde bir çatı istiyoruz" dedi.

Merci pour vos messages. En 5 ans de journalisme, c’est probablement l’une des soirées les + difficiles émotionnellement.



Pas pour moi,mais pour eux. La situation des réfugiés a Paris est horrible, la gestion de la situation est tellement inhumaine ce soir. Choquant. #Republique pic.twitter.com/JXHgFRhKAE — Remy Buisine (@RemyBuisine) November 23, 2020

Konut, acil barınma ve sığınmacıların korunmasından sorumlu Paris Belediye Başkan Yardımcısı Ian Brossart, 'toplumsal bir duruma kanun ve düzen zihniyetiyle müdahale edilmesini' eleştirdi.