Macron: Aşılama sürecini hızlı bir şekilde organize edeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumartesi gününden itibaren ülke genelinde uygulanan karantina tedbirlerinin hafifletileceğini duyuran Macron, "Tüm mağazalar 28 Kasım'dan itibaren kapılarını yeniden açabilirler. Koşullar el verirse, restoranlar ve spor salonları 20 Ocak'tan itibaren yeniden açılabilir" ifadelerini kullandı.

"15 Aralık'tan itibaren akşam 9'dan sabah 7'ye kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak" diyen Macron, 20 Ocak'tan sonra durumu değerlendirip yeni tedbirler alabileceklerini dile getirdi.

Macron, aşılamayı risk grubundaki kişilerden başlayarak hızlı bir biçimde organize edeceklerini kaydederek, aşı yaptırmanın zorunlu olmayacağı bilgisini paylaştı.

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