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    İtalya'nın kış turizmiyle ilgili önerisine Avusturya'dan cevap: 'AB bunu gerçekten istiyorsa ödeme yapmalı'

    © Fotoğraf : Pixabay
    Avrupa
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    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasından etkilenen İtalya’dan virüsün yayılmasını hızlandıracağı gerekçesiyle Noel döneminde Avrupa'da kış turizminin sınırlandırılması önerisine Avusturya itiraz etti.

    İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, ülkede kayak merkezlerinin açılışının ertelenmesinin, sadece İtalya ile sınırlı kalması durumunda bu yasağın anlamlı olmayacağına ilişkin İtalya içinde başlayan tartışma ülke dışına taştı.

    İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de dün akşam katıldığı bir televizyon programında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bu konuya yönelik ortak Avrupa protokolü üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Karda tatile izin vermeyiz, bu mümkün değil" dedi.

    Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia da, "Eğer kayak pistleri kapalı olacaksa bu bütün Avrupa için geçerli olmalı. Alto-Adige’de izin verilmezken Karnten’de izin verirseniz, bu kabul edilemez bir alaya alma olur" ifadelerini kullandı.

    İtalya Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Müdürü Prof. Gianni Rezza da kayak pistlerini açmanın çok riskli olduğunu belirtti.

    Rezza, kış turizminin ekonomik boyutunu ve insanların buna olan ilgisini anladıklarını ancak geçen şubat-mart döneminde kayak tatillerinden dönenler nedeniyle ülkede salgının yayıldığına dikkati çekti.

    'Eğer AB bunu gerçekten istiyorsa bunun için ödeme yapmalı'

    Avusturya Maliye Bakanı Gernot Blümel, "AB gerçekten kayak merkezlerinin kapatılmasını teklif ediyorsa, bu yaklaşık 2 milyar euro anlamına geliyor. Eğer AB bunu gerçekten istiyorsa bunun için ödeme yapmalı" açıklamasını yaptı.

    Turizm Bakanı Elisabeth Köstinger de İtalya'nın önerisinin çok hoşuna gitmediğini belirterek, Avusturya'daki işletmelerin kayak sezonuna sağlık güvenliği açısından çok ciddi bir şekilde hazırlandığını, gece eğlencelerinin olmayacağını, güvenli bir kayak sezonu için yerel işletmelerin her türlü önlemi aldığını kaydetti.

    Etiketler:
    Koronavirüs, Kış, İtalya
    Topluluk kurallarıTartışma
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