Bulgaristan’da iç çamaşırlarında altın geçirmek isteyen Ukraynalılar gözaltına alındı

Bulgaristan’ın yerel haber sitesi Haskovo Press’in aktardığına göre, iç çamaşırlarına gizlenmiş birkaç kilogram altın geçirmeye çalışan Ukrayna vatandaşı 3 kadın ve yanlarındaki 2 erkek, Bulgaristan-Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’nda gözaltına alındı.

Habere göre Türkiye’den Ukrayna’ya gitmek üzere Bulgaristan’a girmek üzere olan bir minibüsün yolcularına yapılan aramada, 3 kadın yolcunun üzerinden, iç çamaşırlarına gizlenmiş çok sayıda altın yüzük, bilezik, kolye ve zincir çıktı. Toplam ağırlığı 3 kilogramdan fazla çıkan altınların yaklaşık 268 bin leva (163 bin dolar) değerinde olduğu tespit edildi.

Savcılığın talimatıyla kadınların gözaltına alındığı ve haklarında ceza davası açıldığı, ardından kefaletle serbest bırakıldıkları aktarılan haberde, kadınlarla birlikte olan Ukraynalı iki erkeğin üzerinde de az miktarda beyan edilmemiş altın eşya bulunduğu, bu kişiler hakkında Döviz Yasası’nın ihlalinden dolayı tutanak tutulduğu ifade edildi.