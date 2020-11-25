Merkel'in pandemi kısıtlamaları toplantısı öncesi başbakanlık binasının dış kapısına sloganlar yazılı araç çarptı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki başbakanlık binasının kapısına üzerine sloganlar yazan bir otomobilin çarptığı bildirildi.

A car crashed into the gates of the #German Federal Chancellery in #Berlin on Wednesday.



This story is developing. pic.twitter.com/pc2DswVnA4 — Ruptly (@Ruptly) November 25, 2020

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Lippe ilçesinin plakasını taşıyan arabanın gövdesinin bir tarafında 'Sizi kahrolasıca çocuk ve yaşlı katilleri', diğer tarafında 'Küreselleşme politikalarını durdurun' yazdığı gözlendi.

AnschlagsVersuch bestätigt gegen das Kanzleramt ! Irre im Regierungsviertel ! pic.twitter.com/I4uYxLj8SA — Fuad Musa #WBJ (@FuadMusa03) November 25, 2020

Başbakanlık kapısında ya da araçta herhangi bir hasar gözükmezken, sürücü gözaltına alındı.

Car crashes into gates of Angela Merkel's office https://t.co/jBxssMbKdX pic.twitter.com/hxKYyFGetz — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) November 25, 2020

Polis açıklamasında orta yaşlı erkek sürücünün eyleminin kasti olup olmadığının belirlenmesi amacıyla soruşturma açıldığı belirtildi.

Aktuell sind unsere Kolleg. gemeinsam mit der @bpol_b am #Bundeskanzleramt im Einsatz. Ein Auto steht am Tor des Gebäudes - Wir klären derzeit, ob der Fahrer dieses dagegen gesteuert hat. Er wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen. Weitere Infos folgen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 25, 2020

Reuters'in yayımladığı bir fotoğrafta polisin gözaltına alınan sürücünün tekerlekli sandalyede oturmasını sağladığı gözlendi.

Berlin polis sözcüsü, Reuters'in "Aşırılıkçı saldırıdan şüpheleniyor musunuz" sorusunu, "Şimdilik böyle bir varsayımdan hareket etmiyoruz" diye yanıtladı.

Alman hükümet sözcüsü de araba dış kapıya çarptığı sırada Şansölyle Angela Merkel ile kabine üyelerinin hiçbir risk altında bulunmadığını ve çarpmanın sadece kapıya çok küçük hasar vermekle kaldığını duyurdu.

Medya ve sosyal medyada 'saldırı girişimi' olarak değerlendirilen olay, Şansölye Angela Merkel'in eyalet yönetimlerinin başbakanlarıyla koronavirüs pandemisinde son durum ve kısıtlamalarda gelinen noktayı görüşmesi gereken günde gerçekleşti.

Çarşamba öğleden önce kabine toplantısı düzenlendiği başbakanlığın programında öğleden sonra Merkel'in eyalet başbakanlarıyla video bağlantı yoluyla toplantı düzenlemesi vardı.

Çeşitli tepkiler çeken kısıtlamalara karşı bugün Berlin'de başbakanlığın karşısına düşen Bundestag (meclis) önünde bazı gruplar protesto gösterisi düzenledi.