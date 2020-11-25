"Türkiye son dakika açıklamalarıyla AB'yi kandıramaz" diyen Yunan Dışişleri Bakanı: AB saf değil

Yunan basını, Atina'nın Ankara'dan sadece AB zirvesinden yaptırım çıkmasını önlemeye yönelik son dakika manevraları ve açıklamaları yapmak yerine somut iyi niyet adımları atmasını beklediğini duyurdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugüne dek her türlü fırsatın sunulmasına rağmen Ankara'dan karşılık alınamadığını öne sürerek Türk yetkililerin son dakika açıklamalarıyla AB'yi kandıramayacağını söyledi.

Yunan bakan, "AB saf değil. Ankara bu sefer AB'yi o kadar kolay kandıramayacak" ifadesini kullandı.

"Yunanistan dürüst diyalog fikrine elbette her zaman sadık kaldı" iddiasında bulunan Dendias, "Türkiye, uluslararası hukuka fırsatçı şekilde değil, kalıcı tercih olarak uyduğunu göstermek zorunda" diyerek ekledi:

"Benzer bir ruhla, AB, Türkiye'ye yönelik olumlu eylem ve politika gündemini incelemeye istekli olduğunu belirterek, önlem ve yaptırım kararlarını erteledi, ancak aynı şartla: Türkiye, yasadışı faaliyetlerini bir kerede tümden bitirecek."

Yunan bakan, bir yandan Ankara'dan reform açıklamaları gelirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Brüksel ziyaretinde Türkiye'nin AB üyeliğini stratejik öncelik olarak gördüğünü, bir an önce olumlu gündeme geçilmesi gerektiğini söylerken ve AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz" diye konuşurken, diğer yandan Oruç Reis sismik araştırma gemisinin görev süresinin uzatılması ve yeni NAVTEX ilanları yapılması gibi icraatlara göndermede buldu.

'İyi niyet' ve 'olumlu jest' sözlerinden herhangi bir geri adımın Türkiye'nin olumsuz imajını daha da kötüleştireceğini vurgulayan Dendias, Oruç Reis için Meis Adası karasularının 6 deniz mili hattının hemen ötesinde yeni NAVTEX açıklanmasına atıfla, Ankara'nın son eylemlerinin, 'Yunanistan ile herhangi bir diyalog ihtimalini yok ettiğini ve gelecek AB zirvesinde herhangi bir olumlu gündeme mahal bırakmadığını' dile getirdi.

Yunan Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarını aktaran Kathimerini gazetesi, "Atina, Joe Biden'in 20 Ocak'ta 46. ABD Başkanı olarak göreve başlaması öncesi geçiş dönemiyle ilgili endişe duyuyor, zira Türkiye bu dönemi Doğu Akdeniz'deki yayılmacı gündemini hızlandırma fırsatı olarak görebilir" yorumunu yaptı.

Ekim başındaki AB zirvesinde, hemen öncesinde Ankara'nın Oruç Reis'i Antalya limanına çekmesi sayesinde, Türkiye'ye yönelik derhal yaptırım taleplerini Almanya durdurabilmişti. Zirvenin ardından Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanıyla Ankara ile Atina arasında istikşafi görüşmelere başlanması gündemi rafa kalktı.