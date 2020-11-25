'Sırbistan, TürkAkımı bölümünün hizmete sokulmasını bahara kadar erteleyebilir’

S&P Global Platts ajansının aktardığına göre, Sırbistan, ülke sınırları içindeki TürkAkımı doğalgaz boru hattının hizmete sokulmasını inşaat programındaki aksaklıklar nedeniyle önümüzdeki bahara kadar erteleyebilir. Türk Akımı’nın Sırbistan bölümünden ilk tedariki 2020 yılının sonu için planlanmıştı.

Sırbistan Doğal Gaz Derneği Başkanı Vojislav Vuletic, TürkAkımı’nın Bulgar ve Sırp bölümlerinin birbirine bağlandığını, ancak Sırbistan'daki kompresör istasyonu inşaatının yalnızca Mayıs 2021'de tamamlanabileceğini belirtmişti.

Kommersant'a konuşan analistler, Sırp bölümünün açılışındaki gecikme nedeniyle, Gazprom'un Ukrayna gaz taşıma sistemi operatöründen ek olarak 10 milyar metreküp kapasite sipariş edebileceğini kaydetti.

VYGON Consulting şirketinden Mariya Belova, Kuzey Akım 2'nin inşası ile ilgili zorluklar göz önüne alındığında, Gazprom’un Ukrayna GTS’nin ek kapasitelerini önceden rezerve etmek veya Avrupa’nın yeraltı gaz depolama tesislerinde yeteri kadar rezerv olduğu umuduyla pompalama hacmini düşürerek TürkAkımı’nın Avrupa devamının 2021 ortalarında devreye alınmasını beklemek gibi seçeneklerle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Solkovo Yönetim Okulu Enerji Merkezi Analisti Sergey Kapitonov da benzer bir değerlendirmede bulunarak, Kuzey Akım 2'nin tamamlanmamış olması nedeniyle Gazprom’un büyük olasılıkla Ukrayna gaz taşıma sisteminden ek kapasite sipariş etmek zorunda kalacağını ifade etti.

Kapitonov, Gazprom, yıllık 170 milyar metreküp arzıyla mevcut koronavirüs paradigmasında sıkışıp kalmayı planlamıyorsa ve kriz öncesi 190-200 milyar metreküp ihracatına ulaşmayı hedefliyorsa, Ukrayna üzerinden ve yılda en az 30-40 milyar metreküp gibi büyük miktarlarda ek kapasite rezervasyonu yapmak zorunda kalacağını vurguladı.