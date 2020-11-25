Fransa Dışişleri'nden, Karabağ'ın bağımsızlığının tanınmasını isteyen Senato'ya: Kimseye yararı olmaz

Fransa'nın turizmden ve yurt dışındaki Fransızlardan sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne, ülkesinin tek taraflı olarak Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanımasının Ermenistan ve Karabağ halkı dahil kimseye fayda sağlamayacağını söyedi.

Fransa Senatosu, hükümete Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren tasarıyı bugün oy çoğunluğuyla kabul etti. Tasarı, tavsiye niteliğini taşıyor.

Turizmden ve yurt dışındaki Fransızlardan sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne, Senato'daki konuşmasında "Fransa’nın tek taraflı olarak Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını tanıması kimseye yarar sağlamaz; ne Ermenistan’a, ne Karabağ halkına, ne Fransa’ya, ne Minsk Grubu eşbaşkanlarına, ne de Avrupa’ya" ifadelerini kullandı.

Lemoyne, "Bu, hükümetimizin, Ermenistan’ın ve partnerlerimizin politikası değil" diye ekledi.