Fransa: Türkiye’den beklediğimiz, Karabağ’daki Suriyeli militanların çıkarılması

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye’den başta Dağlık Karabağ’daki “Suriyeli militanları geri çekme” olmak üzere dış politikasında gerçek değişikliklerin kanıtlarını beklediklerini belirtti.

Le Drian, Fransız Parlamentosu Dışişleri Komisyonu toplantısında, “Son birkaç gündür Türkiye yönetiminin açıklamalarının tonunda bazı değişiklikler saptayabildim… Ama sözlerde değişiklikler yeterli değil, eylemlere, politikadaki değişikliğe yönelik gerçek kanıtlara ihtiyaç var” ifadesini kullandı.

Fransız bakan, “Türkiye’den beklediğimiz eylemlerden biri, girişimiyle Dağlık Karabağ’a yerleştirilen Suriyeli paralı askerlerin çıkarılması” diye kaydetti.

Le Drian, Aralık ayındaki Avrupa Birliği Zirvesi’nde ülke liderlerinin Türkiye meselesi ile ilgili mevcut duruma göre karar vereceğini vurguladı.