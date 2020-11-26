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    Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Joe Biden'ın Beyaz Saray'a geri dönecek olması beni rahatlattı

    © REUTERS / POOL
    Avrupa
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    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD ile çeşitli konularda karşı karşıya kaldıkları zorlukların yükümlülüklerini yerine getiremediklerini söyleyerek, "Joe Biden'ın Beyaz Saray'a geri dönecek olması beni rahatlattı" dedi.

    Almanya’nın başkenti Berlin’de Körber Vakfının düzenlediği Dış Politika Forumu’nda Maas ve Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer konuşma yaptı.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel Bundestag'da milletvekillerinin sorularını yanıtlarken
    © REUTERS / FABRIZIO BENSCH
    Merkel'den Biden'a 'AB ile ABD'nin omuz omuza vererek küresel sorunların üstesinden geleceği' mesajı

    Maas konuşmasında, “Yıllar süren hasar kontrolünden sonra, önemli zorluklarla yüzleşmek için uluslararası işbirliğine güvenen Joe Biden'ın Beyaz Saray'a geri dönecek olması beni rahatlattı” ifadelerini kullandı. Bakan Maas, ABD'nin Afganistan, Suriye ve İran'daki krizlerin yanı sıra iklim değişikliğindeki rolüne de atıfta bulunarak, “Şu anda karşı karşıya olduğumuz zorlukların gereklerini yerine getirmiyoruz" dedi.

    Maas'tan işbirliği vurgusu

    Küreselleşme, dijitalleşme, iklim değişikliği ve göç gibi konuların zorluklarının dünyada tek başına çözülemeyeceğine değinen Maas, "Bunun için yalnızca uluslararası çözümler var. Bu nedenle, daha fazla uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda başımıza gelebilecek en kötü şey daha az işbirliğidir. Bu yüzden büyük konularda gerçekten herhangi bir ilerleme kaydetmedik. Umarım bu şimdi değişir" ifadelerini kullandı.

    Bakan Maas, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin coronavirüs salgınının sonuçlarıyla mücadele etmek istediği AB mali planı konusundaki anlaşmazlığın günler içinde bitmesini beklediğini belirtti. Maas, yaklaşan AB zirvesine ilişkin olarak ise, "Bir çözüme hemen ihtiyacımız var. Herkesin sorumluluklarının bilincinde olduğuna ve önümüzdeki günlerde bu sorunu çözmemizi sağlamak için üzerine düşeni yapacağına inanıyorum" dedi.

    Avrupa’nın arkasına yaslanmaması, aksine oturduğu yerden ayağa kalkması gerektiğine değinen Maas, “Biden yönetimindeki yeni ABD yönetimi için özellikle Çin, ama aynı zamanda Pasifik bölgesi de bir öncelik olacak. Avrupa transatlantik ilişkiyi canlandırmak istiyorsa, AB'nin de ABD'ye bir teklif yapması gerekiyor. Biz Avrupa olarak, doğu Avrupa’ya, Batı Balkanlar'a hatta Yakın ve Orta Doğu’ya ve Afrika’ya yani dolaylı komşularımıza göz kulak olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

    Karrenbauer'den Doğu Akdeniz'de durdurulan Türk gemisi açıklaması

    Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer konferanstaki konuşmasında, Doğu Akdeniz'de Türkiye bandıralı bir geminin Alman firkateyni tarafından durdurulmasına dair, “Türk tarafı ile tartışma olması bize bu misyonun temel sorunlarından birini gösteriyor. Alman askerleri tamamen doğru hareket etti. AB misyonu İrini kapsamında kendilerinden bekleneni yaptılar” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin NATO bünyesinde güvenilir bir partner olduğunu dile getiren Kramp-Karrenbauer, Türk gemisinin durdurulmasının doğru olduğunu savundu.

    Amerika ile ilişkilerine de değinen Kramp-Karrenbauer, “Ben dört yıllık Trump yönetiminin hepimiz için bir uyarı olması gerektiğine inanıyorum. Trump yönetimi sonrasında demokratik bir şekilde gerçekleşen ABD seçimleri sonrasında hepimiz, mesela Çin’le kıyasladığımızda ABD ile bizi bağlayan köklü temel değerlere sahip olduğumuzu gördük” dedi.

    ABD'nin Afganistan’dan asker çekmesine ilişkin sorulan soruya ise Kramp-Karrenbauer, “Bunu kısa vadeli alınmış bir karar olarak görüyoruz. Bizim birliklerimizi çekip çekmeyeceğimiz koşulların yerine getirilmesi sonrasında ortaya çıkar. Şimdi Taliban ve Afgan hükümeti arasında barış görüşmeleri yapılmakta” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Joe Biden, Beyaz Saray, Heiko Maas, ABD
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