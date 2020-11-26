İlk Rus Lord: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’ten Rus işadamına Sibirya Baronu unvanı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Rus işadamı ve yayımcı Yevgeniy Lebedev’e Hampton ve Sibirya Baronu unvanını verdi.

İngiltere hükümet bülteni The Gazette’deki ilanda, Kraliçe 2. Elizabeth’in Yevgeniy Lebedev’e, medya endüstrisini geliştirme ve hayırseverlik alanlarındaki başarılarından dolayı müebbet Londra’nın Richmond upon Thames semtinden Hamptonlu ve Rusya Federasyonu’ndan Sibiryalı Baron Lebedev unvanını verdi.

Lebedev, Rusya’dan ilk baron olarak İngiliz parlamentosunun Lordlar Kamarası’nın müebbet üyeleri arasına katılacak.

Ünlü Rus işadamı Aleksandr Lebedev’in oğlu olan Yevgeniy Lebedev, Evening Standard ve Independent gazetelerini çıkaran Lebedev Holdings Ltd şirketinin sahibi.

İngiliz medyası, Yevgeniy Lebedev’in unvanda ‘Moskovalı’ kelimesinin geçmesini istediği, ama kurallara göre yabancı coğrafi adının kullanılması için ilgili ülkenin hükümetinden izin alınması gerektiğini yazdı. Bu konuyla ilgili başka ayrıntı verilmedi.