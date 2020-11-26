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    ABD'li aktör George Clooney

    Orban'ı 'nefret yaymakla' suçlayan Clooney'ye, Macar hükümeti ve medyasından 'Soros'un kuklası' tepkisi

    © AFP 2020 / Jewel Samad
    Avrupa
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    Sağcı popülist liderleri eleştirirken Macaristan Başbakanı'nı nefret yaymakla suçlayan Clooney'e, Orban yandaşı siyasilerle medyadan eleştiri yağdı. Macar kökenli ABD'li finans spekülatörü Soros'un sözcülüğünü yapmakla suçlanan Hollywood yıldızının 'Google Earth kullanarak bile haritada Macaristan'ı bulamayacağı' öne sürüldü. 

    Hollywood'un bir dönem 'yaşayan en seksi erkek' diye lanse ettiği George Clooney'nin uluslararası siyasetle ilgili yorum yapma alışkanlığına Macaristan'ı da eklemesi, Macar hükümeti ile medyasının yoğun tepkisini çekti. 

    Onca popülist lider varken Orban'ı andı

    Aktör-yönetmen-yapımcı George Clooney, son filmi The Midnight Sky ile ilgili GQ dergisine verdiği video mülakatta, sağcı popülist liderleri eleştirirken sadece Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı nefret yaymakla suçladı.

    Dünya çapında sağcı popülist liderlerin eylemlerinin yeni filminin konu edindiği gibi küresel boyutta bir felakete katkıda bulunduğundan söz eden Clooney, "Film çekildiği sırada bir pandeminin ortasında değildik, ama tüm bu unsurlar, tarihin bu anında tüm dünyada hepimizin ne çok nefret ve öfke deneyimlediğimize dair unsurlar hasıldı, mesela Brezilya'da Bolsonaro, Macaristan'da Orban. Etrafınıza bakın: Onca öfke ve nefret" diyerek ekledi:

    "Film 2049'da geçiyor. Ama sonuna kadar götürürseniz, o türden bir nefretin irinleşmesine izin verilmesi halinde bizim gerçekliğimizin de bu olması pekala mümkün."

    Bu sözler üzerine 59 yaşındaki ABD'li aktöre, Macar iktidar partisi Fidesz bağlantılı siyasiler ve medya organları, 'embesil', 'sahtekar', 'ahmak' gibi latifeler düzdü, Macaristan Yahudisi kökenli ABD'li finans spekülatörü George Soros'un 'maşası, sözcüsü, kuklası' suçlaması yöneltti.

    Macaristan Dışişleri Sözcüsü Tamas Menczer, 'Clooney'nin saygıyı hak eden iyi bir aktör olduğunu, ama Macaristan'la ilgili aptalca açıklamalarda bulunduğunu ve kimsenin ona küresel siyaset kahini muamelesi yapmaması gerektiğini' söyledi.

    Hükümet Enformasyon Merkezi Sözcüsü Örs Farkas, 'Macar hükümetine saldırmak için tüm imkanları kullanan Soros'un siyasi niyetlerini gerçekleştirmeye siyasi bile olmayan aktörlerin soyunmasının, hayal kırıklığı verici olduğunu' dile getirdi.

    Fidesz milletvekili Tamas Deutsch, 'Macaristan hakkında saçmalayan Amerikalı bir sahtekar' diye nitelediği Clooney'nin 'Google Earth kullanarak bile haritada Macaristan'ı bulamayacağını' öne sürdü. 

    Soros'un oğluyla fotoğrafı ortaya çıktı

    Yandaş gazete Origo'nun Clooney'i spekülatörün oğlu Alexander Soros'la birlikte gösteren bir fotoğraf basması üzerine yandaş medya organları ve hükümet yetkilileri Hollywood yıldızının Soros'un sözcülüğünü yaptığına dair koro oluşturdu.

    'Orban'ın propaganda makinesi yalan söylüyor'

    Bunun üzerine bir açıklama yayımlayan Clooney, Soros'u övdü, ancak onun etkisi altında konuştuğu iddiasını reddetti. 

    "Orban'ın propaganda makinesi yalan söylüyor" tepkisini gösteren Hollywood yıldızı, sarf ettiği sözleri "Orban rejiminin medyayı kontrol eden, şirketlere korkunç vergi kuralları dayatan, özgür basını susturan türden otoriterliğine karşı kamuoyu önünde açıkça konuşmamak beni utandırır" diye açıkladı.

    Clooney, Macar Başbakanı'nın geçmişte Soros Vakfı'ndan aldığı fonlar sayesinde Oxford Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamladığını hatırlattı.

    Orban da Macaristan'da komünist yönetimin devrilmesinin ardından Fidesz'i başta liberal parti olarak kurmuştu.

    İhtilaf Soros Vakfı'nın yasaklanmasına kadar vardı

    Ekonomik krizlere mal olan ve pek çok ülkenin kaderiyle oynayan finans spekülasyonlarıyla tanınan Soros, kurduğu vakıflar ve muhaliflere verdiği fonlarla memleketi Macaristan'da 1980'lerde komünist yönetimin devrilmesinde rol oynadı. Özellikle 2016'daki sığınmacı krizi sırasında Orban hükümetinin göçmen karşıtı politikalarını tırmandırmasına yönelttiği sert dilli eleştirileri LGBT haklarından basın özgürlüğüne dek diğer alanlara yaydı. Buna koşut Macaristan'da anti-Soros kampanyası tırmanırken, içişlerine karıştığı gerekçesiyle Soros Vakfı yasaklandı. 

    Etiketler:
    Fidesz, Alexander Soros, George Soros, Soros Vakfı, Viktor Orban, Macaristan, George Clooney
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