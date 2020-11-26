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    Yunanistan koronavirüs

    Yunanistan'da koronavirüs karantinası bir hafta uzatıldı

    © REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS
    Avrupa
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202011261043298868-yunanistanda-koronavirus-karantinasi-bir-hafta-uzatildi/

    Yunanistan'da koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 30 Kasım'a kadar uygulanacağı duyurulan genel karantinanın bir hafta uzatılması kararlaştırıldı.

    Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petas, özellikle ülkenin kuzeyinde koronavirüsün yayılmaya devam etmesi nedeniyle ülke çapında uygulanan karantinanın 1 hafta süreyle uzatıldığını duyurdu.

    Petas, 30 Kasım’da sona ermesi planlanan karantina uygulamasının 7 Aralık sabahına kadar geçerli olacağını belirterek, “Salgın yükü fazla olmaya devam ettiği için bu karar gerekliydi. Özellikle bazı bölgelerde endişe kaynağı” diye konuştu.

    Karar, 24 saatlik grevi sırasında geldi

    Söz konusu karar, hükümetin sağlık, eğitim ve işgücü sektörlerine yönelik politikasına karşı çıkan memurların 24 saatlik grevi sırasında geldi. Grev nedeniyle toplu taşıma hizmetleri kesintiye uğrarken, yüzlerce kişi salgın nedeniyle getirilen toplanma yasağına karşı çıkarak başkent Atina ve Selanik kentinde protestolar gerçekleştirdi.

    Adalara giden feribotlar, Atina’da metro ile tramvay seferleri grev nedeniyle kesintiye uğrarken, yalnızca Atina’da otobüsler seferlerini sürdürdü. Yunan gazeteciler de yerel saatle 11.00-13.00 arasında iş bırakma eylemi yaparak bu süre zarfında hiçbir haber yayınlamadı.

    Yaklaşık 400 kişilik bir grup, Atina’nın merkezinde toplanırken, yaklaşık 150 işçi de Selanik’te grev için bir araya geldi. Memur sendikaları, iş yerlerinde ve okullarda koronavirüsle ilgili koruyucu önlemlerin artırılması, toplu taşıma ve sağlık sektörlerinde toplu işe alımlar ve memur maaşlarının artırılması gibi çeşitli taleplerini hükümete duyurabilmek için sokaklara döküldü. Toplu taşıma işçileri ayrıca, masrafları şirketlerine ait olmak üzere işçilerin Covid-19 testlerine girmelerine izin verilmesini istedi.

    Tüm dükkanlar kapatıldı

    Mevcut karantina önlemleri kapsamında tüm perakende mağazaları, barlar, restoranlar, müzeler, eğlence mekanları ve spor salonları kapatıldı. Yerel saatle 21.00-17.00 arasında sokağa çıkma yasağının yürürlükte olduğu ülkede insanların evlerini yalnızca iş, sağlık nedenleri, evcil hayvanının ihtiyacı, egzersiz veya yürüyüş gibi belirli nedenlerle terk etmelerine izin verilirken, bunun için SMS ile izin almaları veya belgele bulundurmaları gerekiyor.

    Yunanistan’da açıklanan son verilere göre Kovid-19 nedeniyle bin 902 kişi hayatını kaybederken, toplam 97 bin 288 vaka tespit edildi. 

    Etiketler:
    Grev, Karantina, Koronavirüs, Yunanistan
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