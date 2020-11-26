Fransa Dışişleri: Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını tanımıyoruz

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan bir temsilci, Senato'nun hükümete Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren tasarısını ve Azerbaycan'ın tepkisini değerlendirdi.

Temsilci, yaptığı açıklamada "Senato’daki oylama öncesinde yapılan müzakerelerde, turizmden ve yurt dışındaki Fransızlardan sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne, Fransa hükümetinin bu konudaki konumunu hatırlattı: Fransa, tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni tanımıyor" ifadelerini kullandı.

Fransa Senatosu dün, hükümete Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren tavsiye niteliğindeki tasarıyı kabul etmişti.

Azerbaycan Milli Meclisi, Dağlık Karabağ konusundaki tutumu nedeniyle Fransa’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu’ndan çıkarılması için bugün Azeri hükümetine AGİT’e başvurmasını önermişti.