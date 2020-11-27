Litvanya'da vizon çiftliğinde Kovid-19 alarmı

Hollanda, Yunanistan, Danimarka, Fransa ve Polonya'daki vizon çiftliklerinde Kovid-19'a rastlanmasının ardından Litvanya'da da vizonların ani ölümü yetkilileri harekete geçirdi.

Ülkedeki bir çiftlikte ölü vizonlardan 22'sinde yapılan testler sonucunda Kovid-19 tespit edildiği bildirildi. Böylece Litvanya'da da ilk kez bir vizon çiftliğinde koronavirüs tespit edilirken çiftlik müdürü tarafından yapılan açıklamada, 60 bin vizonun bulunduğu çiftlikteki vizonların virüsü, enfekte bir işçiden aldığından şüphelenildiğini belirtildi.

Sağlık Kurumu tarafından yapılan açıklamada ise, "Şu anda çiftlik karantina altında, ancak biz sadece enfekte olanlarla yakın temas halinde olan 40 vizonun itlaf edilmesi gerektiğini söyledik. Diğerlerini yakın gözetim altında. Durumun gidişatına göre bir karar alınacak" denildi.

Litvanya'da toplam 86 çiftlikte 1.6 milyon vizon bulunuyor. Öte yandan 24 Kasım'da ise Polonya'daki bir çiftlikte 8 vizonda koronavirüs tespit edilmişti.

Hollanda, Yunanistan, Danimarka, İtalya ve Fransa'daki vizon çiftliklerinde de mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilmiş, şimdiye kadar Hollanda'da 1.5 milyon, Danimarka'da ise 2 milyona yakın vizon itlaf edilmişti.