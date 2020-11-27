Norveçli şirket, Kuzey Akım-2 projesinden çekildiği iddialarını reddetti

Norveç şirketi Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd (DNV GL), Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon hizmetinden vazgeçmediğini, ancak gemilerle ilgili çalışmaları durdurduğunu açıkladı.

DNV GL'den yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa Enerji Güvenliği Koruma Yasası’na (PEESA) ilişkin yeni kararını inceleyen şirketin, yaptırımların projede yer alan gemiler ve bunlara takılan ekipmanların denetimini kapsayacağı sonucuna vardığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon hizmetlerini devam ettireceği kaydedildi.

DNV GL, Kuzey Akım-2 projesinde belgelerin incelenmesi ve inşaat işlerinin standartlara uygunluğunun denetlenmesinin yanı sıra, gaz boru hattının döşenmesi sırasında gemilerde kullanılan ekipmanın test edilmesi ve hazırlanmasının izlenmesi görevini yerine getiriyordu.

DNV GL’nin ayrıca, proje tamamlandıktan sonra uygunluk sertifikası vermesi gerekiyor.

Daha önce şirket, ABD yaptırımları tehdidi nedeniyle ‘PEESA kapsamına girebilecek’ hizmetleri durdurduğunu açıklamıştı.