Frederiksen, hükümetin koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla ülkedeki 17 milyon vizonu itlaf etme kararı sonrası, sürüsünü kaybeden bir vizon kürkü çiftçisine ziyarette bulundu.

Başbakan, Kolding yakınlarında iki nesildir vizon üreticiliği yapan baba ve oğluyla yaptığı görüşme sonrası gazetecilerin karşısına geçti.

Oldukça üzgün olduğu ve konuşmakta güçlük çektiği görülen Frederiksen, 'Hata yapıldı' dedi.

Başbakan gözyaşları içinde "Onlar için çok duygusaldı. Benim için de öyle. Üzgünüm" diye konuştu.

Milyonlarca vizonun itlaf edildiği Danimarka'da başbakan gözyaşları içinde özür diledi https://t.co/MP3rS9acct pic.twitter.com/hMo3xoEgg6 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 27, 2020

​Danimarka hükümeti, vizon çiftliklerinde yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edilmesi üzerine, potansiyel aşıların etkinliğini riske atabileceği endişesiyle 15 milyon hayvanın itlaf edilmesine karar vermişti. Kısa süre sonra bu tartışmalı adımın yasal dayanaktan yoksun olduğu ortaya çıkmış, tarım bakanı istifa etmişti.

Danimarka'da yaklaşık 6 bin kişinin çalıştığı bin 139 vizon çiftliği bulunuyor.