Polis şiddeti görüntülerini izleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Şoke oldum

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Michel adlı siyahi bir müzik yapımcısının 3 polis tarafından şiddete uğradığı görüntüleri izlemesinin ardından “şoke olduğu” açıklandı.

Fransa'da polis şiddetini çekip paylaşanlara 1 yıl hapis ve 45 bin euro para cezası verilmesini içeren yasa tasarısının kabul edilmesi tartışılmaya devam ederken, siyahi bir müzik yapımcısının polisler tarafından darp edildiği görüntüler ülkenin gündemine oturdu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, geçen Cumartesi akşamı evinden maskesiz çıkarak Paris'in 17. bölgesindeki stüdyosuna giden müzik yapımcısı Michel isimli genç, maske cezası almamak için hızla stüdyosunun bulunduğu binaya girerken polisler tarafından yakalandı.

Stüdyo girişinde polisler tarafından yaklaşık 15 dakika boyunca darp edilen ve yüzünden de yaralar alan adamın imdadına diğer çalışanlar yetişti.

Ça s'est passé samedi à Paris. 15 minutes de coups et d'insultes racistes.



La folle scène de violences policières que nous révélons est tout simplement inouie et édifiante.



Il faut la regarder jusqu'au bout pour mesurer toute l'ampleur du problème. pic.twitter.com/vV00dOtmsg — Loopsider (@Loopsidernews) November 26, 2020

Polisler şikayetçi oldu

İçeri biber gazı atan ve kapıyı açarak müzik yapımcısını gözaltına alan polisler, yapımcıdan kendilerini darp ettiği gerekçesi ile şikayetçi oldu.

Stüdyo çalışanlarının, şiddeti anbean kaydeden güvenlik kamerası görüntülerini savcılığa teslim etmesiyle işin seyri değişti.

Savcılık, ifadesini aldığı yapımcıyı serbest bıraktı, polisler hakkında soruşturma açtı. Görüntüler sosyal medyada ve TV kanallarında yayımlanınca devreye İçişleri Bakanı da girdi. Polisler, soruşturma tamamlanana kadar açığa alındı.

DOCUMENT: la séquence intégrale des 13 minutes de l'agression policière contre un producteur de musique parisien. Attention: images difficiles de violences et d'insultes racistes. pic.twitter.com/37EbfgID2T — Loopsider (@Loopsidernews) November 26, 2020

​Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise olayın soruşturulduğu, görüntülerde yer alan polislerin hatalı bulunmaları dahilinde cezalandırılacakları ifade edildi.

[Intervention à Paris 17ème]

Je me félicite que l’IGPN ait été saisie par la justice dès mardi.

Je demande au préfet de police de suspendre à titre conservatoire les policiers concernés. Je souhaite que la procédure disciplinaire puisse être conduite dans les plus brefs délais. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 26, 2020

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BFM TV, görüntüleri izleyen Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ise 'şoke olduğunu' söylediğini açıkladı.

'Bizleri koruması gereken polisler, bizi darp ediyor'

Savcılık ifadesi ardından kameralar karşısına geçerek yaşadıklarını anlatan Michel ise, "Bizleri koruması gereken polisler, bizi darp ediyor. Bu kişilerin cezalandırılmasını istiyorum. Benim, kendilerini darp ettiğimi, silahlarını almaya çalıştığımı iddia ettiler. Şanslıydım zira güvenlik kamerası bunları kaydetmişti, o görüntüler olmasaydı şu an karşınızda olamazdım" dedi.

Michel, memurların kendisine ırkçı hakaretler yağdırdığını ve 48 saat boyunca gözaltında tuttuklarını söyledi.

Fransa'da polislerin uyguladığı şiddet son dönemde büyük tepki çekiyor. Son olarak göçmenlerin protestosundaki sert müdahale hakkında soruşturma başlatılmıştı.