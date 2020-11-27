Alman yargısına göre ABD'nin Ramstein'dan düzenlediği SİHA saldırılarıyla işlediği savaş suçları, Berlin'in derdi değil

Leipzig'deki Federal İdare Mahkemesi, Alman hükümetinin ABD'nin Almanya'yı kullandığı SİHA saldırılarında savaş suçu işlememesini garantiye almak gibi bir yükümlülüğü olmadığına hükmetti.

2015'te bir mahkeme, hükümet zaten Washington'ı uluslararası hukuka uyma yükümlülüğüyle ilgili bilgilendirdiğinden, buna uymasıyla ilgili daha başka sorumluluğu olmadığına karar vermişti. Kararda "Alman yetkililerin sözkonusu hava üssünün yabancı birlikler tarafından nasıl kullanıldığı konusunda çok sınırlı yetkisi var" denilmişti.

Ama geçen yıl bir üst mahkeme, Berlin'in bu operasyonlardan kısmen sorumlu olduğuna karar verdi.

O kararı bozan Federal İdare Mahkemesi, Alman hükümetinin ABD'nin hava saldırılarıyla ilgili ABD'li yetkililerden temel güvenceler almanın ötesinde insani yasalara uygun olduğunu garanti etmek gibi bir yükümlüğünün olmadığını söyledi.

Dava, 2012 yılında aile üyelerinin ABD'nin SİHA saldırılarında öldürüldüğünden şikayetçi üç Yemenli adına ilkin 2014 yılında insan hakları örgütleri tarafından açılmıştı. Dava başvurusunda bu saldırılarda Almanya'nın Ramstein kentindeki ABD hava üssünden aktarılan uçuş kontrol verilerinin kullanıldığı belirtilmişti.

Federal mahkemeden çıkan kararı 'ağır darbe' diye niteleyen Yemenli davacı Faysal bin Ali Cabir, "Almanya'nın yardımıyla uçan bu SİHA'lar Yemen'de toplumumuzun tepesinde dolanıp ölüm ve yıkım getirmekle tehdit ederken ailem korkudan azade yaşayamaz" dedi.

BREAKING: “This ruling is a severe blow. My family cannot live free from fear while these drones, flown with Germany’s help, hover over our community in Yemen, threatening to bring death and destruction.”



Faisal bin Ali Jaber 👇🏾https://t.co/ih2WNAdwUx — Reprieve (@Reprieve) November 26, 2020

SİHA saldırılarına karşı projeler üreten ve davacıları temsil eden Reprieve grubundan Jennifer Gibson, ABD'nin eylemlerinin kesinlikle yasadışı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Her yıl onlarca sivili öldüren bir gizli suikast programından söz ediyoruz. Bu sürdürülemez ve bugünkü mahkeme kararına rağmen apaçık yasadışıdır."

Masum kurbanlar adına davacıların gizli suikast programına dikkat çekmek ve ABD'nin müttefiklerinin oynadıkları rolün hesabını vermesini sağlamak için çabalamaya devam edeceğini aktaran Reprieve, Almanya'nın en üst yargı organı Federal Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyi değerlendirdiklerini belirtti.