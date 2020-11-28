Lukaşenko: Polonya, Minsk'e karşı ‘özel kuvvetler’ oluşturma planları yapıyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk 6. Şehir Klinik Hastanesi personeliyle yaptığı toplantıda, Varşova’nın Belarus hükümetiyle mücadele için NATO'ya Baltık ülkeleri ve Polonya ordusu bünyesinde özel güvenlik güçleri oluşturması çağrısı yaptığını söyledi.

Lukaşenko, Belarus Devlet Güvenlik Komitesi’nin (KGB) kendisine Varşova'nın ülkedeki duruma müdahale ettiği ve muhalefeti desteklediğini kanıtlayan raporlar sunduğunu belirterek, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin 31 Ağustos’ta sarfettiğini öne sürdüğü “Belarus’taki devrimin zaferi aynı zamanda Polonya’nın ulusal çıkarınadır” ifadesini emsal gösterdi.

Lukaşenko, Polonya hükümetinin Belarus'taki durumu askeri yöntemlerle değiştirmenin mümkün olmadığı sonucuna vardığını belirterek, Polonya Başbakanı'nın “Belarus'ta ekonominin çökmesi , rublenin değer kaybetmesi ve mağazalardaki rafların boş kalmasını sağlamak için Türkiye, Yunanistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ı bu ülkeye koronavirüs tehlikesi nedeniyle gıda ihraç etmemeye ikna etmeliyiz” dediğini aktardı.

Lukaşenko, konuşmasında ayrıca Morawiecki’nin "Rejim ile muhalefet arasında doğrudan müzakereleri başlatmanın zamanı henüz gelmedi. Lukaşenko rejimi hala çok uyumlu, ordu ve KGB onu destekliyor ve işçiler devrime hiç bir şekilde destek vermiyor. Şimdi beklemek ve gelişmeleri takip etmek zorundayız" ifadelerine yer verdi.

Ağustos ayında Lukaşenko, ‘Varşova yakınlarındaki özel bir merkezden’ bahsederek ülkedeki protestoların yurt dışından kontrol edildiğini ve protestocuların arkasında Batılı ülkelerin olduğunu defalarca dile getirmişti.

Belarus'ta 9 Ağustos'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Lukaşenko 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu. Ancak seçimlerin geçersiz olduğu konusundaki ısrarını sürdüren muhalefet, yeniden seçim yapılması için protestolarına devam ediyor.