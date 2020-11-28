Norveç'te bir asker, annesinin Rus olduğu tespit edilince ordudan kovuldu

Norveç medyasının aktardığına göre, 20 yaşındaki Martin Jakobsen, ocak ayında seçimlerden geçtikten sonra orduya alındı. Ancak birkaç ay sonra üzücü haber geldi ve yetkililer, onun 'casus' olabileceğinden şüphelendi.

Nedeni ise, annesinin Rus kökenli olması ve Rusya'da yaşayan akrabalarıydı. Fakat Jakobsen hayatında sadece iki kez Rusya'ya gitti, annesi de 20 yıldan fazla bir süredir Norveç'te yaşıyor.

Genç adam, duruma ilişkin "Peşinen vatana ihanetle suçlanmış gibi hissediyorum" diye konuştu.

Ordunun, geleceğini belirleme konusunda büyük rol oynadığını dile getiren Jakobsen, "Sanki devlet bana, 'Sen yeterince Norveçli değilsin' diyor gibiydi. Oysa ben hep kendimi hakiki bir Norveçli hissediyordum. Bu çok acı verici" ifadelerini kullandı.

Norveç'te son 4 yılda 688 kişinin ordudaki göreve başladıktan hemen sonra 'pek güvenli olmadıkları' gerekçesiyle ordudan atıldıkları belirtiliyor.

Norveç Silahlı Kuvvetleri Ombudsmanı Roald Linaker ise gençlerin kontrolden geçmeden orduya alınmasını eleştirerek, "Bu çok nahoş bir durum ve sistemimizi gözden geçirmemiz, daha uygun bir eylem programı geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

Geçen nisan ayında yürürlüğe giren yeni kurallara göre, yabancı ülkelerde bağlantıları olan kişiler Norveç ordusuna alınmıyor. Ordu temsilcilerine göre, bu kural öncelikle 'Norveç ve NATO için tehdit arz ettiği' iddia edilen Rusya, Çin, İran, Ukrayna, Filipinler, Brezilya, Belarus ve Meksika ile bağları olan kişileri etkileyecek.