Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, TürkAkımı’nın Sırp kısmının inşaatının önümüzdeki günlerde tamamlanmasını bekliyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rus gazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak TürkAkım'ın Sırbistan'dan geçen kısmının yakın bir zamanda tamamlanacağını, devlet şirketi Serbiagaz’a verilen kredinin askıya alınması kararı nedeniyle bir aksama beklemediğini kaydetti.

Gazetecilere konuşan Vucic, “Gazprom ile anlaşmalarımız var, ne gerekiyorsa yapıyoruz ve sıkı bir şekilde takip ettiğim bu çok yoğun programda her şey yolunda gidiyor. Çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor, birkaç gün içinde bitireceğiz” dedi.

Daha önce, S&P Global Platts ajansı, kaynaklarına dayandırarak Sırbistan’ın ülke sınırları içindeki TürkAkımı doğalgaz boru hattının hizmete sokulmasını inşaat programındaki aksaklıklar nedeniyle önümüzdeki bahara kadar erteleyebileceğini aktarmıştı.

Sırp hükümeti, boru hattı ve Velika Plana şehrindeki kompresör istasyonu inşasının tamamlanması için Serbiagaz’a verilecek 55 milyon avroluk krediye gereken devlet garantisine ilişkin tasarıyı geri çekmişti.

Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek olan TürkAkım doğal gaz boru hattı 8 Ocak 2020’de hizmete girmişti. Hat üzerinden Türkiye’ye gelen gaz buradan Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya’ya sevk ediliyor. TürkAkım üzerinden gelen gazın pek yakında Sırbistan’a, ardından Macaristan ve Avusturya’ya ulaşması bekleniyor.